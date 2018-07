Juez supremo Ángel Romero niega haber intentado debilitar la Sala Penal Nacional

Niega todo. El vocal supremo Ángel Romero aseguró hoy que nunca intentó debilitar la Sala Penal Nacional ni menoscabar al juez Richard Concepción Carhuancho , quien tenía a su cargo las audiencias del caso Odebrecht .

En una grabación del 28 de diciembre del 2017, hecha pública el último domingo por Panorama, se escucha a Romero decirle al también juez supremo César Hinostroza que el entonces presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez , estaba “asado” -es decir, molesto- porque un diario local había publicado en sus páginas que Concepción quedaría apartado del caso de corrupción de la empresa brasilera.

“Es que esa Sala Nacional la han convertido en una corte”, se oye decir a Romero.

Sobre ese extracto, en entrevista con RPP, dijo: “Este diálogo tiene que verse en el contexto real, y parto de la siguiente premisa. El 27 de diciembre del 217 el Consejo Ejecutivo del PJ publicó en El Peruano el estatuto de la Sala Penal Nacional preparado por una comisión integrada por los presidentes de las salas penales de la Corte Suprema. Entre otras precisiones, se señalaba que los integrantes de esta sala, a raíz de la promulgación del estatuto, serían elegidos por concursos por el CNM (Consejo Nacional de la Magistratura)”.

La conversación con Hinostroza se dio al día siguiente. Romero indica que cuando él le pregunta por el estado de ánimo de Duberlí Rodríguez “yo le menciono que él está un poco incómodo porque, a raíz del estatuto, el diario La República había señalado su desacuerdo en la creación del estatuto bajo la premisa de que eso desactivaría la Sala Penal Nacional y, a su vez, el señor Concepción Carhuancho estaría alejado del caso Odebrecht”.

“De ahí se precisa en el diario que, efectivamente, había sido declarado eso una Corte, la sala había sido una corte y los concursos se iban a dar”, continúa.

Ángel Romero asegura que “en ningún momento yo he hecho precisiones que hayan menoscabado los méritos del señor juez Concepción Carhuancho y menos que haya intentado debilitar la Sala Penal Nacional”.

En otro momento del diálogo César Hinostroza le dice a Romero : “Vienes para estar juntos e ir a hablar con Duberlí porque tenemos que ver lo de la conformación”. Romero responde: Ya... Ya, pues, a Duberlí ya... ahora lo abordamos, ahora lo abordamos”. Se habrían referido a la conformación de una sala de la Corte Suprema, lo cual es competencia exclusiva del presidente del PJ.

Romero asegura que “en ningún momento nosotros nos hemos precisado a que vamos a hacer la conformación. Además, el pedido del tema no nace de mí, nace del señor Hinostroza que quiere que lo acompañe para hablar con el doctor Duberlí, pero esa reunión en realidad nunca se hizo, que yo recuerde nunca nos reunimos con el doctor Duberlí para ver detalles de la conformación de las salas”.

Extracto de la conversación:

César Hinostroza: Qué dice Duber... ¿Está tranquilo o está nervioso?



Ángel Romero Díaz: Nooo, está tranquilo, está asado nomás porque el de la... en la primera página de 'La República' están sacando que van a desactivar la sala nacional, que a Carhuancho ya lo van a quitar.



César Hinostroza: Ah, bueno.



Ángel Romero Díaz: Es que esa Sala Nacional la han convertido en una corte...



César Hinostroza: Corte, sí, tienen que postular pe'.



Ángel Romero Díaz: Claro, tienen que postular pe'.



César Hinostroza: Tan bueno es el Carhuancho que aprobará, ¿no?



Ángel Romero Díaz: Que apruebe, pues, que apruebe,



César Hinostroza: Ya, un favor, este...



Ángel Romero Díaz: Dime, hermano.



César Hinostroza: Vienes para estar juntos e ir a hablar con Duberlí porque tenemos que ver lo de la conformación...



Ángel Romero Díaz: Ya... Ya, pues, a Duberlí ya... ahora lo abordamos, ahora lo abordamos.



César Hinostroza: Sí, pues. Por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan, ya...



Ángel Romero Díaz: Ya, ya, ok, ok.



César Hinostroza: Listo, ya, nos vemos.



Ángel Romero Díaz: Un abrazo, chau.