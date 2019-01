Juez supremo Ángel Romero: "Conozco a Serrato, pero nunca pedí apoyo para mi nombramiento"

La declaración del electo alcalde de Olmos, Willy Serrato, ante el Ministerio Público como aspirante a colaborador eficaz en la investigación de la organización criminal Los Temararios del Crimen de Chiclayo también implica a un actual miembro de la Corte Suprema: el vocal supremo Ángel Romero.

En la amplia declaración que dio Serrato a la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo, el pasado 20 de diciembre, a la que accedió Perú21, se señala que tras lograr la elección de Iván Noguera como miembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el paso siguiente era lograr el nombramiento del cuestionado ex magistrado César Hinostroza y Ángel Romero como jueces supremos.

La orden habría venido de un hombre llamado Julio Severino, un asesor en la sombra de quien no se conocen mayores datos. “Julio Severino me indicó que para la elección de vocal supremo tenía que ganar César Hinostroza en primer lugar y Ángel Romero en segundo lugar, y como había apoyado a Noguera me constituí a su casa para solicitar a este consejero que ayudara en la etapa de entrevista personal”, contó.

En comunicación con Perú21, el juez supremo Ángel Romero reconoció que conoce a Willy Serrato y a Julio Severino, pero que nunca pidió apoyo para su nombramiento.

"En principio rechazó enfáticamente la versión dada por el aspirante a colaborador eficaz Serrato, nunca pedí directa o indirectamente apoyo para obtener mi nombramiento que en buena lid académica obtuve. Debo señalar que soy natural de Chiclayo y conozco a muchas personas de dicha localidad, por ende conozco por tal razón tanto a (Willy) Serrato como a (Julio) Severino pero sin frecuentarlos", sostuvo.

El 15 de diciembre de 2015, Romero acudió a un hotel de Miraflores para participar de la entrevista personal que realizaban los consejeros del CNM a los postulantes a la Corte Suprema. El ponente de Romero fue precisamente Iván Noguera. "Me ha tocado de manera aleatoria ser su ponente", dice Noguera al inicio de la entrevista.

Serrato también narra que mientras se realizaba la entrevista, él y Julio Severino esperaban los resultados en el restaurante La Carcocha en Lince. "Los resultados se dieron a las diez de la noche conforme a lo que esperábamos", señala el burgomaestre de Olmos.

Según Serrato, luego de la elección de Hinostroza y Romero como vocales supremos, ambos magistraron viajaron vía aérea a la ciudad de Chiclayo un viernes por la noche "siendo recogidos por Julio Severino y llevados al hotel Casandina donde yo (Serrato) los estaba esperando. Seguidamente nos constituimos al cerro de la Cruz de Motupe".

La estadía en Chiclayo duró hasta el domingo y el gasto de los almuerzos y desayunos fueron costeados por Hinostroza y Romero, de acuerdo al alcalde de Olmos. Los magistrados aprovecharon su estadía para realizarse una limpia con un maestro curandero y florecimiento, narra Serrato.

El juez Romero también reconoció a este diario que realizó dicho viaje junto a Hinostroza, pero niega que la única motivación haya sido reunirse con Serrato y Severino, a este último lo identifica como "un abogado que ejerce en Chiclayo".

"Mis padres y mis hermanos se encuentran enterrados en la la ciudad de Chiclayo y fue mi deseo viajar con mi esposa a dicha ciudad a compartir en sus tumbas mi logro de acceder a la Corte Suprema luego de un concurso llevado de manera objetiva y sin ninguna mácula. En tal sentido rechazo que mi viaje haya sido ex profeso para reunirme con las personas aludidas. El viaje si mal no recuerdo se realizó a finales de enero un fin de semana", señaló.

Elección de Noguera

Serrato asegura que en diciembre de 2014 recibió una llamada de Humberto Acuña, ex gobernador de Lambayeque, para que “de parte de su hermano César Acuña” se apoyara la candidatura de Iván Noguera como representantes de las universidades privadas en el desactivado CNM.

Según cuenta Serrato, César Acuña financió sus viajes por el país para convencer a otros rectores de que apoyen a Noguera con el objetivo de “manejar el sistema de justicia”.

Humberto Acuña negó las declaraciones de Serrato. “Nunca le pedía apoyo para el señor Noguera. Nos quieren desprestigiar”, dijo a RPP. Su hermano César, a través de un comunicado, dijo que se trata de “difamaciones”.