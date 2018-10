Juez Richard Concepción seguirá viendo caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó hoy la recusación interpuesta por la defensa de Ollanta Humala contra el juez Richard Concepción Carhuancho , por lo que este último seguirá atendiendo el caso que implica al ex presidente presidente con el presunto delito de lavado de activos.

En su resolución, a la que accedió Perú21, el tribunal sustenta que Humala no ha aportado "los mínimos indicios" para argumentar que el referido magistrado es imparcial, única imputación que es válida para proceder con la recusación.

"No admitimos que del hecho de califcar una decisión judicial como arbitraria se pueda derivar sin más la duda razonable y fundada sobre la imparcialidad del juez", concluye la sala.

El argumento del ex mandatario, y de su esposa Nadine Heredia, apuntaba a que el juez Concepción no garantizaba neutralidad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la prisión preventiva dictada contra la ex pareja presidencial.

El TC declaró inconstitucional la orden del juez Concepción Carhuancho, hecho que sirvió como argumento para el ex jefe de Estado interpuesiera la recusación el 10 de mayo pasado.

La sala también se pronunció en este extremo: "Verificamos que la sentencia del TC, si bien afirma que la prisión preventiva ordenada es arbitraria, en ningún extremo de su decisión señala de manera expresa, ni tampoco lo sugiere de manera implícita, que dicha decisión judicia se hubiere emitido con visos de parcialización de parte del juez"

Desde esa fecha, un carnaval de recusaciones se presentaron tanto por parte de la defensa como del Ministerio Público, quien consideraba que el magistrado debía seguir atendiendo el caso.