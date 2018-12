Juez resolverá la suerte de Edwin Oviedo en los próximos cinco días

Sin la presencia de Edwin Oviedo, el juez Carlos Chanamé escuchó el pedido de prisión preventiva de veinticuatro meses para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por ser el presunto cabecilla de la red criminal Los Wachiturros de Tumán. El dirigente afronta la acusación por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.

La audiencia comenzó a las 9:15 a.m. y se prolongó hasta las 8:00 p.m. Juan Carrasco, titular de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Chiclayo, a cargo de la investigación, no tiene dudas y aseguró que Oviedo mandó asesinar a los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte. Además, sostuvo que Oviedo podría fugar del país debido a que no cuenta con arraigo familiar ni laboral.

El juez dijo que su fallo se conocerá a más tardar el próximo miércoles y notificará a las partes, como corresponde.

DUROS DE MATAR

El dirigente deportivo logró hacerse del control del emporio azucarero desde 2007 hasta 2015. ¿Cómo lo hizo?

Según Carrasco, Oviedo se encargó de armar toda una organización criminal para asegurarse el mando de la azucarera Agroindustrial Tumán.

El Ministerio Público estableció que los integrantes de la banda tenían roles específicos y los ejecutores materiales cometían sus delitos utilizando armas de fuego otorgadas por la propia administración judicial de la azucarera.

“A propuesta de Oviedo, les daban armas de fuego para el cumplimiento de sus labores como seguridad y para sus actividades delictivas. Estos eran contratados por el lugarteniente y mandos medios de la compañía bajo la fachada de personal de seguridad”, relató Carrasco.

Oviedo no habría sido ajeno a estos hechos, pues el fiscal recalcó que la administración judicial propuesta por el empresario tenía pleno conocimiento de la existencia de la red criminal.

Todo ello fue posible con la ayuda de Víctor Ordinola, administrador judicial de la compañía.

Incluso realizaban entrenamientos de tiro en el depósito de fertilizantes de la empresa azucarera, ubicado en el mismo distrito de Tumán.

El representante del Ministerio Público señaló que Víctor Rodríguez se encargaba de entrenarlos. Incluso precisó que aquellos que no asistían al entrenamiento eran amonestados por la administración de la empresa.

“Ordinola ordenaba a los miembros de la organización informarles sobre cualquier protesta o repartición de volantes en contra de la administración”, dijo.

LOS CUELLOS BLANCOS

La red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que encabezaba el ex juez supremo César Hinostroza, fue clave para que Oviedo se salvara de las imputaciones judiciales en su contra.

Juan Carrasco expuso la hipótesis de la fiscal Rocío Sánchez, a cargo de la pesquisa de Los Cuellos Blancos, quien sostiene que el empresario cusqueño “solventó pasajes, viáticos y entradas a varios magistrados para ver a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y salvarse del caso Los Wachiturros de Tumán”.

Pero Hinostroza no se conformó solo con los pasajes y exigió US$5 mil dólares a Oviedo para su bolsa de viaje.

El colaborador eficaz relató que Oviedo cedió al pedido del entonces juez supremo, pero como se encontraba de viaje, le pidió al empresario Antonio Camayo un préstamo para cumplir con Hinostroza.

CONGRESISTAS CLAVES

Los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza también cumplieron un papel importante a favor de la red Los Wachiturros de Tumán, según la Fiscalía.

Durante su argumentación, Carrasco insistió en que Velásquez y Espinoza empoderaron a Oviedo impulsando normas que ampliaban la ley de Protección Patrimonial con el fin de que siga a cargo de la administración judicial. Según Carrasco, ambos congresistas recibieron dinero a cambio.

En cuanto a Héctor Becerril, el fiscal señaló que impulsó que la gestión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski declare en emergencia el distrito de Tumán cuando no era necesario. El verdadero fin era que Oviedo ingrese a la administración del ingenio azucarero y siga operando. Carrasco indicó que la denuncia contra los parlamentarios que derivó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en setiembre, se encuentra entrampada.

Sin embargo, los congresistas citados aseguraron que en una última resolución emitida por un juez de Chiclayo se archivó su caso.

DEFENSA DE OVIEDO

José Carlos Isla, abogado de Oviedo, aseguró que su patrocinado no tiene ninguna intención de fugar del país. Sostuvo que cuenta con arraigo laboral y familiar, y negó que sea el cabecilla de una red criminal y que haya mandado matar a dos dirigentes azucareros.

“El fiscal no ha podido acreditar las acusaciones en contra de Oviedo (...). Mentira tras mentira. Falsedad tras falsedad”, expuso el letrado.

Sobre las prácticas de tiro en Tumán, el abogado Isla señaló que Oviedo “no tiene nada que ver en la capacitación del manejo de armas de los agentes de seguridad”.

OVIEDO DICE QUE SE ALLANA

El presidente de la FPF, Edwin Oviedo, aseguró que respetará, sea cual fuere, la decisión del juez, luego de que la Fiscalía solicitara veinticuatro meses de prisión preventiva para él.

“Yo voy a estar acá y acá voy a mantenerme. Voy a respetar la decisión del juez. Estoy muy tranquilo, confío en que las pruebas no son justificables y seguramente los abogados van a poder demostrarlo”, expresó el dirigente en entrevista con RPP.

Dijo que pensó asistir a la audiencia en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, pero desistió por razones de seguridad y para evitar ser agredido.

“No estoy obligado a asistir a la audiencia; no asistí como medida de precaución y por recomendación de mis abogados”, sostuvo Oviedo.