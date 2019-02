Juez rechaza recurso de Ollanta Humala para evitar informar sobre actividades de sus hijas

El juez Richard Concepción rechazó hoy un recurso interpuesto por la defensa del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes son investigados por lavado de activos, con el que buscaban evitar informar sobre las actividades de sus menores hijas.

El abogado de la ex pareja presidencial, Raúl Pariona, reclamó que el fiscal Germán Juárez haya pedido detalles del viaje de las menores hacia Francia, que se registró el 23 de enero, aduciendo que no estaban obligados a hacerlo porque ellas no estaban siendo investigadas.

Pariona cuestionó, en este sentido, que el Ministerio Público les haya notificado que requería esa información y saber cuándo compraron los pasajes "para evitar riesgo de fuga" de Humala y Heredia.

"No debería haber pedidos a los padres sobre sus menores hijos, sobre todo porque ellos no son parte de este proceso, aún así se ha entregado la información respecto al itinerario que cumplirán, el vuelo que tomarán y se ha indicado expresamente que los padres no irán con ellas", explicó el letrado en audiencia.

Por su parte, el fiscal Juárez sustentó que pidió esa información porque la salida de las hijas sucedió luego de que él concluyera la investigación preparatoria y que esté próximo a presentar acusación contra los imputados.

"Lo que queríamos saber era cuándo habían comprado los pasajes de los hijos, ahora sabemos que compraron el 10 de enero, un día antes de que se cerrara la investigación preparatoria", argumentó.

Tras escuchar los alegatos, el magistrado Concepción resolvió negar la tutela de derechos presentada por la ex pareja presidencial por cuestiones de forma, porque -explicó- no podía pronunciarse sobre personas que no estaban siendo investigadas por la Fiscalía, como es el caso de las menores.

Además, el juez observó que el recurso fue presentado tras concluir las diligencias de investigación preparatoria, cuando solo puede presentarse en esta etapa o durante la investigación preliminar.

Asimismo, concluyó que al ser una cuestión de arraigo la defensa debe informar sobre todo lo que la Fiscalía le requiera, aunque solicitó al fiscal que no vuelva hacer mención al peligro procesal a menos que lo haga cuando sea necesario.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el presunto aporte irregular de US$3 millones que habría recibido de la empresa Odebrecht para su campaña del 2011.