Sin curul hace 34 días, luego de que el Congreso la suspendiera de sus funciones y la denunciara constitucionalmente, Bettsy Chávez, la otrora primera ministra de Pedro Castillo, la que compartió con él en Palacio de Gobierno sus últimos instantes como presidente antes de ser detenido y encarcelado por su fallido golpe de Estado, podría hoy seguir el mismo destino de aquel al que tantas veces defendió.

Y es que esta tarde, desde las 15:00 horas, el juez Juan Carlos Checkley Soria decidirá si acepta el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva en su contra por presunta rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado, por la ilegal acción perpetrada el pasado 7 de diciembre por Castillo.

Este requerimiento del Ministerio Público alcanza, además, a los exministros de Justicia, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, por los mismos delitos.

LA SOGA EN EL CUELLO

Para la Fiscalía, Chávez participó activamente en el intento golpista y aprobó la decisión de Castillo de quebrar el orden constitucional en el país. La extitular de la PCM, junto a Huerta, Sánchez y Aníbal Torres, el entonces asesor presidencial, sabían del mensaje a la Nación que iba a dar el expresidente, en el que anunció, entre otras medidas el cierre del Congreso, según señaló la fiscal adjunta suprema provisional Galinka Meza Salas, el pasado 20 de abril, durante su sustento de solicitud de cárcel preventiva contra los tres involucrados.

Los tres denunciados negaron, durante su presentación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que conocían lo que iba a decir el exmandatario.

El Ministerio Público, además, tiene evidencias de que el 7 de diciembre, la suspendida congresista llegó temprano a Palacio de Gobierno y hasta coordinó con un equipo de prensa del canal del Estado para la transmisión del mensaje. Incluso un testimonio de la reportera de ese medio de comunicación evidenciaría el conocimiento que tenía Chávez sobre todo lo que pasaría ese día, al señalar que cuando se retiraba de la Casa de Pizarro y ya Castillo había anunciado el golpe de Estado, la premier le contó que se iba a reestructurar el Estado y que de inmediato iba a sacar el decreto supremo.

La Fiscalía, además, advierte que en vista de que Chávez no tiene arraigo laboral en el país existe un peligro de fuga, por lo que se justificaría la prisión preventiva en su contra.

Sobre Huerta y Sánchez se sabe que estuvieron en Palacio el día del mensaje, que se reunieron con Castillo, Chávez y Torres antes del anuncio presidencial y que incluso el extitular del Interior le prestó su celular a Castillo.

La Fiscalía está considerando solicitar una condena de unos 23 años para los tres implicados.

HUELE A PRESA

La abogada penalista Romy Chang considera que existe una alta posibilidad de que hoy el juez Chackley imponga a Chávez la prisión preventiva requerida por la Fiscalía.

“Hay bastantes elementos que evidenciarían que ella sí tuvo una participación en el tema del golpe de Estado. No solo porque en ese momento era premier sino por las actuaciones que tuvo previo al mensaje presidencial. En su caso se suma el tema de obstaculización y el riesgo de fuga. Ella ha mostrado diversos comportamientos sinuosos, ha escondido información, no ha sido muy colaboradora con las investigaciones, no tiene arraigo”, señaló a Perú21.

Para la penalista este caso debería avanzar rápido independientemente de la prisión preventiva. “Ya debería el Ministerio Público formalizar una acusación, porque ya qué más va a investigar ahí, si ya todo está claro”, indicó.





Tenga en cuenta

-Según la penalista Romy Chang, el comportamiento de Huerta y Sánchez no ha sido el mismo que el de Chávez, por lo que habría alguna probabilidad de que se salven de la cárcel y se les imponga una comparecencia o un impedimento de salida del país.

-El 22 de marzo, el Congreso aprobó la acusación constitucional contra los tres exministros y suspendió de sus funciones a Chávez.