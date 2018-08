Juez protagonista de audios se resiste a renunciar al Consejo Ejecutivo del PJ

El juez superior Augusto Ruidías Farfán, protagonista de uno de los audios de la vergüenza junto al suspendido magistrado César Hinostroza, solicitó al titular de la Corte Suprema, Víctor Prado, que deje sin efecto el procedimiento iniciado para que se evalúe su ratificación en el cargo.

A través de una solicitud, a la que accedió Perú21, Ruidías indica que su mandato en el puesto, como representante de los jueces superiores, dura dos años y que este periodo vence aún en agosto de 2019.

En ese sentido, demandó a Prado a dar marcha atrás con el proceso y con la convocatoria a presidentes superiores del país para que decidan sobre su continuidad.

"La junta de presidentes de la Cortes Superiores de Justicia del Perú no tiene ni competencia ni facultades para llevar adelante procedimientos de ratificación o revocatoria de consejeros sino solo a elegir, en supuesto de cese o renuncia o impedimentos, que no es el caso", argumentó.

El portal Ojo Público publicó audios que datan de febrero en los que se escucha a Hinostroza hablar con la jueza Rosa Vera y Augusto Ruidías para solicitarles, como favor, que ayuden a su "gran amiga" María Luisa Apaza, quien buscaba ser destacada a la Corte Superior de Lima. Vera también era integrante del consejo, pero renunció al cargo tras la difusión de la grabación.

"No solo me asiste la ley sino que mi conducta no debe interpretarse como una aferración al cargo, sino el convencimiento total que no he hecho nada irregular, habiendo públicamente desmentido lo mediático de las imputaciones", se lee en el documento presentado por Ruidías.

En su momento, el juez superior calificó de "intrascendente" haber recibido una llamada de Hinostroza y descartó que haya habido algún interés escondido en favorecer el traslado de la jueza Apaza Panuera para que conozca algún caso determinado.