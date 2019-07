Juez pidió a César Hinostroza ayuda con Walter Ríos

Queda cada vez más claro que cuando un fiscal o juez, sin importar su jerarquía ni la jurisdicción a la que pertenecía, buscaba algún beneficio en el sistema de justicia que no podría obtener por la vía regular, recurría al sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, el exjuez supremo César Hinostroza, para lograrlo.

Así quedó demostrado en los audios difundidos por Perú21 en junio pasado, en los que se escucha al fiscal provincial de Huaral, Agustín López Cruz, solicitar a Hinostroza que interceda por él ante los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura cuando postulaba para ser nombrado fiscal superior, en marzo de 2018.

Ahora, nuevos audios a los que ha accedido este diario comprometen con la misma práctica al juez del Callao, Ramiro Vila Oré.

El 10 de abril de 2018, Vila llamó a Hinostroza a las 11:51 a.m. con un solo propósito: que convenciera al entonces presidente de la Corte del Callao, el detenido Walter Ríos, para que no lo nombre como titular de un juzgado anticorrupción que había sido creado recientemente.

Audio entre Hinostroza y juez del Callao. (Perú21)

Vila Oré explicó al prófugo magistrado que estaba elaborando su tesis de maestría y que asumir el nuevo cargo sería “bastante agobiante y agotador”.

“No sé si usted pueda hablar con el doctor (Walter) Ríos para que no me considere al menos en esta oportunidad en el juzgado, pero que no lo vea como una forma que me estoy sobrepasando la autoridad de él”, le expresó Vila a Hinostroza, quien se comprometió a acoger su solicitud.

Hinostroza, efectivamente, llamó a Ríos, pero este le aclaró –como se corrobora en otra grabación– que “de acuerdo a la norma”, era Ramiro Vila quien debía ser el elegido. Y eso fue lo que sucedió finalmente.

Hinostroza conversa con juez del Callao. (Perú21)

“Bueno, hermano, qué más podemos hacer, no tengo el poder de firmar nada”, le contestó Hinostroza a Vila ese mismo día por la noche. Vila Oré no se quedó de brazos cruzados y apeló la designación hasta que consiguió salirse con su gusto. Hoy es miembro del Juzgado Penal Colegiado Transitorio en el Callao.