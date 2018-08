Juez paralizó una investigación a congresista Albrecht y a Kouri

El 17 de julio último, días antes de jubilarse, un juez de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió un hábeas corpus a favor de una empresa que venía siendo investigada por colusión agravada en el Callao . El magistrado se fue a su casa y el proceso, que ya estaba en etapa de investigación preparatoria, se archivó.



En 2003, cuando Alex Kouri era alcalde del Callao, la municipalidad firmó un contrato con la empresa Petramás para que se encargue del tratamiento de la basura del denominado botadero La Cucaracha, ubicado en Ventanilla.



Sin embargo, para la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción del Callao, la empresa se habría coludido con funcionarios de la comuna chalaca con el objetivo de ser favorecida con el contrato.

La Fiscalía considera que la propuesta de la firma no cumplía con las exigencias del proceso y responsabilizó a la junta encargada de calificar el contrato –integrada por Víctor Albrecht, entonces gerente del Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao, y otros funcionarios– de otorgar luz verde a las operaciones.

Por ello, en junio de 2017, la Fiscalía abrió investigación a Albrecht, hoy congresista de Fuerza Popular, a Kouri y otros ex funcionarios por los delitos de colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. También a los representantes de Petramás: Diego Soria y Constantino Manyari, este último ya no labora en la empresa.

JUEZ EN LA MIRA

El magistrado que falló a favor de los representantes de Petramás es Hermilio Vigo Zevallos, del 22 Juzgado Penal de Lima.



El fiscal Milton Ventura, a cargo de la pesquisa, explicó a este diario que la medida no solo beneficia a los representantes de la compañía, sino a todos los implicados. “Al no poder investigar a los ejecutivos, no se puede llegar a todos los involucrados”, indicó.

Por ello, Ventura adelantó que ya apeló la resolución para que otra instancia superior decida. Adicionalmente, el 26 de julio, el procurador del Callao, Engie Herrera, denunció al juez Vigo ante la OCMA por prevaricato y encubrimiento.

El abogado del Estado recuerda en su escrito que –según la denuncia de la Procuraduría– la empresa y los funcionarios de la municipalidad habrían vulnerado la finalidad del contrato, pues el relleno sanitario tenía una vida útil de solo dos años, según la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), que había emitido un informe a pedido de la Junta Calificadora para este contrato; sin embargo, la subasta pública convocada fue para “la concesión, tratamiento y disposición final de residuos sólidos por un plazo de 30 años”.

Además, en el mismo escrito se indica que Petramás fue el único postor y ofertó el precio más caro del mercado. El contrato con Petramás se firmó el 10 de noviembre de 2003 con el objetivo de que en 2005 entre en operación el nuevo relleno sanitario.

Sin embargo, en setiembre de 2005, Petramás presentó una nueva propuesta al citado organismo para mantener en funcionamiento el mismo botadero por 22 años más. En 2009 Digesa dio su visto bueno.

En 2010, Petramás estuvo con suerte. Cuando Félix Moreno era alcalde del Callao, la comuna le aprobó sin oposición la propuesta para mantener en funcionamiento el botadero hasta 2030.

En declaraciones a este diario, el juez Vigo defendió su hábeas corpus y dijo que “la Fiscalía está afectando el debido proceso contra los representantes de Petramás. Nunca los citaron para hacer sus descargos”.

Buscamos la versión de Albrecht, pero no respondió.



Petramás niega acusaciones e interpuso querella a fiscales y procurador

Perú21 se reunió con los representantes de Petramás, Christian Ojeda y Julio Alvarado, quienes negaron que la firma se haya coludido con Alex Kouri y Víctor Albrecht para obtener el contrato de manera irregular.



Explicaron que decidieron interponer el hábeas corpus contra los fiscales Milton Ventura, Francisco Alarcón y el procurador Engie Herrera, todos a cargo del caso, porque durante el proceso nunca notificaron a los representantes de su firma y les cambiaron la condición de testigos a investigados sin escuchar sus versiones.

Alvarado agregó que han cumplido con todo de acuerdo a ley. “Jamás nos hemos coludido con el juez, él actuó de acuerdo a ley. El relleno tiene varios años de vida útil y tiene estándares internacionales”, refirió.



Ayer, Petramás envió una carta notarial a Perú21 exhortando a que en el informe “se respeten los términos de la sentencia judicial de hábeas corpus”.