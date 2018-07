Juez Jorge Salas: "Muy apenado y avergonzado" por los audios

El juez supremo Jorge Salas Arena , mencionado en una conversación telefónica entre el nuevo fiscal de la Nación Pedro Chávarry y el suspendido magistrado César Hinostroza , dijo sentirse muy avergonzado por lo que se puede escuchar en estos audios interceptados a diversos jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Estoy muy apenado y avergonzado, con vergüenza ajena porque la colectividad no distingue", comentó el magistrado en declaraciones a TV Perú.

Cuando se le pidió opinión sobre los cuestionamientos contra su suspendido colega de la Corte Suprema, César Hinostroza , Salas Arena señaló lamentar que no hayan podido detectar con anticipación las negociaciones que se han revelado en los audios.

"Lamento mucho que (en el caso de César Hinostroza ) los filtros no hayan funcionado, los del CNM, y lamento mucho también que se haya podido enraizar, de alguna forma que espero no sea profunda sino superficial, un grupo de personas que no está obrando de acuerdo a su compromiso con el país", añadió Jorge Salas.

En la conversación difundida este jueves 19 de julio, se escucha a Pedro Chávarry hablar sobre el magistrado Salas Arena al decir que "no se puede" trabajar con él.

"Yo estoy dispuesto a cambiarlo, ah", le dice el nuevo fiscal de la Nación, quien ocupaba la presidencia de la Academia de la Magistratura (AMAG), a César Hinostroza . Jorge Salas ocupaba, en el momento de esa conversación, el cargo de consejero del AMAG.

Sobre esta alusión, Jorge Salas dijo no haberse percatado de alguna gestión para sacarlo del cargo, pero sí recordó que en algunas oportunidades tanto Chávarry como Hinostroza evitaron brindarle información sobre el manejo de la AMAG, por lo que acudió a la Contraloría.

"Yo quería un insumo para hacer la indagación. Como el insumo no fue entregado, que ingrese la Contraloría y que lo solicite, de modo que yo no puedo afirmar ni negar que haya irregularidad. Lo único que puedo afirmar es que la información no fue entregada cuando se pidió", recordó.