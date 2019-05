Juez dictó comparecencia con restricciones para hijos de Miguel Atala y Luis Nava

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena dictó comparecencia con restricciones para José Antonio Nava Mendiola y Samir Atala Nemi, quienes han manejado presunto dinero ilícito que Odebrecht desembolsó como pago de coimas para ejecutar obras durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).

Los investigados no podrán ausentarse de la localidad en la que residen, están impedidos de salir del país por el plazo de 36 meses y no podrán comunicarse con sus coimputados. No obstante, Samir Atala sí podrá tener contacto con su padre Miguel Atala Herrera.

Además, Atala Nemi deberá pagar una caución de S/40 mil, mientras que a Nava Mendiola se le exigió el pago de US$100 mil.

De acuerdo a la hipótesis, Samir Atala administró con su padre Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú, la cuenta de la Banca Privada D' Andorra en la que la empresa brasileña depositó US$1'312,000 ilícitos, entre 2007 y 2008. Miguel Atala cumple detención domiciliaria.

A Atala Nemi se le imputa el delito de lavado de activos por este hecho y por haber transferido parte de esos recursos ilícitos a una cuenta del Banco de Crédito del Perú en 2012.

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, contó que la transferencia a la cuenta en Andorra correspondía a un pago ilegal acordado con el hoy detenido Luis Nava Guibert, exsecretario presidencial de Alan García.

Barata reveló que entregó US$3 millones en coimas directamente a Nava Guibert y que el pago de US$1'312,000 se hizo a través de una offshore porque este demandaba más rapidez para la entrega del dinero.

Nava Mendiola participó en estas operaciones al haber hecho una transferencia de parte del dinero entregado por Odebrecht ascendente a US$471,302 en el año 2010.

Samir Atala y José Nava han reconocido su responsabilidad ante el Ministerio Público y se han comprometido a someterse a las investigaciones. Por ello es que el fiscal Pérez pidió al juez Sánchez Balbuena que solo se dicte comparecencia con restricciones por 36 meses para ambos.

La audiencia fue suspendida por breves minutos para esperar la asistencia de Nava Mendiola, quien apareció en la diligencia más de una hora después de iniciada.