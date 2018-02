Juez dio trámite a cuaderno de extradición de Alejandro Toledo

El caso de Alejandro Toledo entró a una nueva etapa. Ayer, después de un año de iniciado el proceso, la solicitud de extradición del prófugo ex presidente fue elevada a la Sala Penal de la Corte Suprema, como lo adelantó Perú21. Esta instancia, ahora, evaluará si procede o no su remisión a las autoridades de Estados Unidos para que decidan su repatriación por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En la solicitud, elaborada por el juez Richard Concepción Carhuancho, se detallan todas las pruebas que maneja el Ministerio Público contra Toledo y, además, se incluyen las evidencias registradas en el proceso de Ecoteva.

La hipótesis fiscal sigue siendo la misma: el ex jefe de Estado cobró US$20 millones en sobornos a Odebrecht para concederle los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur; y para adjudicar el tramo IV de la misma obra al consorcio Intersur solicitó US$5 millones en coimas a las empresas que lo integraron (Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao).

El empresario Josef Maiman cumplió un rol crucial, y aunque ya se conocía que fue el amigo de Toledo el que usó sus cuentas bancarias para transferir los pagos ilícitos de Odebrecht y de Intersur, no se conocían los detalles de cómo fueron las transacciones.

El equipo especial para el caso Lava Jato consignó los comprobantes de depósitos entregados por Maiman, quien es colaborador eficaz, con los que se demuestra que sus cuentas Trailbridge Ltd, Merhav Overseas Limited y Warbury & Co sirvieron para hacer la triangulación de los pagos al ex mandatario.

El dinero abonado por Odebrecht desde su offshore pasó por estas cuentas antes de llegar a Confiado International Corp, compañía madre que luego pasó los montos a Ecostate Consulting y Milan Ecotech, las cuentas de donde salían los recursos para que Toledo adquiriera millonarios inmuebles y pagara hipotecas.

Maiman cuenta que, en enero de 2013, cuando salió en medios de prensa lo de la compra de bienes, el ex presidente lo contactó “muy preocupado” porque salían a la luz sus vínculos con Ecoteva y le solicitó ayuda para que sea él quien tome el mando de las operaciones, propuesta a la que accedió.

En el cuaderno de extradición se incluyeron también los comprobantes de transferencias de Odebrecht a las offshore de Maiman, y que fueron entregados por Jorge Barata, ex directivo de la constructora brasileña en Perú.

Además, se consignaron los testimonios de ex ministros de Estado que integraron el gabinete de Toledo y que hablaron de la “inusual” participación del ex mandatario en una sesión crucial del consejo directivo de Proinversión para conceder a Odebrecht la carretera IIRSA Sur.

Acumulación al voto

También ayer, y precisamente sobre Toledo, el mismo juez Concepción dejó al voto el pedido formulado por la Fiscalía para acumular los casos Odebrecht y Camargo Correa.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos procesos deben unirse porque en los dos se investiga bajo el delito de lavado de activos, se tiene a Josef Maiman como intermediario, ambos son sobre la misma obra (IIRSA Sur) y los hechos sucedieron en el mismo periodo (2005).

Tenga en cuenta

- El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, cuestionó al juez Richard Concepción por elevar el cuaderno de extradición a la Corte Suprema sin haber quedado claras las imputaciones a su defendido.

- “Quiero expresar mi preocupación (...) primero porque el delito de tráfico de influencias está prescrito y sobre eso hay un recurso de hábeas corpus pendiente de resolver y que va a terminar en el Tribunal Constitucional si fuera necesario”, sostuvo.

- Sobre Toledo pesan dos órdenes de prisión preventiva.