El juez estadounidense Vince Chhabria rechazó hoy la apelación de la fiscal Elise LaPunzina contra la orden del magistrado Thomas Hixson para liberar al acusado exmandatario Alejandro Toledo por existir riesgo de contagiarse del coronavirus (COVID-19) en la prisión Maguire.

Ayer, Hixson acogió el pedido del expresidente peruano, quien afronta un proceso de extradición al Perú, al señalar que sí existe la posibilidad de que contraiga la enfermedad. Además, concluyó que el riesgo de fuga que representa Toledo se ha disminuido porque la pandemina ha reducido los vuelos al extranjero.

Hixson ordenó que Toledo cumpla arresto domiciliario y se le instale un grillete electrónico con GPS, pero antes deberá abonar US$500 mil en efectivo como adelanto de la fianza que se le impuso y que asciende a US$1 millón. Además, su esposa Eliane Karp debe entregar su pasaporte para proceder a la excarcelación.

LaPunzina, precisamente, cuestionó esos argumentos. En primer lugar, indicó que no se ha presentado ningún caso de contagio en la prisión en la que el exjefe de Estado aún está recluido.

“La conclusión del juez Hixson sobre el riesgo de que Toledo pueda contraer coronavirus en la cárcel constituye una especial circunstancia es incorrecta. Tal riesgo es especulativo, ya que no conocemos casos de COVID-19 donde Toledo está actualmente detenido, y las instalaciones siguen medidas de acuerdo con las normas que previenen esas circunstancias”, argumentó la fiscal.

Agregó que “aún se mantiene el riesgo de fuga” por parte de Toledo.

“La existencia del COVID-19 no reduce matarialmente el riesgo de fuga de Toledo contrario a lo que sugiere el juez Hixson. Las restricciones de viajes no se extienden a todo el mundo, y no impide que Toledo se escape a un lugar clandestino en Estados Unidos hasta que la pandemia disminuya”, aseveró.

No obstante, el juez Chhabria denegó el recurso y confirmó la orden de primera instancia en todos sus extremos.

“La Corte ha revisado la apelación y el material de apoyo (...) Esta Corte está de acuerdo con todo los aspectos de la decisión del juez Hixson. La apelación del gobierno contra esa decisión, por lo tanto, es denegada”, alegó el magistrado.

La Fiscalía peruana acusa al exlíder de Perú Posible de haber cobrado US$35 millones en coimas a la empresa Odebrecht a cambio de concederle la carretera Interoceánica Sur.

Perú21 conoció que, ayer mismo, Eliane Karp entregó una carta de garantía a la Corte para abonar los US$500 mil requeridos inicialmente.