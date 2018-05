Juez confirmó incautación de documentos sobre campaña de reelección de Susana Villarán

El juez Manuel Chuyo, del Sistema Anticorrupción, confirmó la incautación de documentos realizado durante el allanamiento a las viviendas de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y que están relacionados a su campaña de reelección que desarrolló durante el 2014.

El equipo especial de la Fiscalía había solicitado la confirmación porque el decomiso de esta documentación se concretó, el pasado 5 de abril, por otra investigación que se le sigue a la ex burgomaestre, y que es por el presunto financiamiento irregular de la campaña contra la revocatoria que sucedió entre 2012 y 2013.

En su resolución del 23 de abril, Chuyo declaró fundado el pedido argumentando que el equipo que encabeza el fiscal Hamilton Castro es competente para retener el material ya que está a cargo de los dos casos mencionados. Perú21 informó, en enero pasado, que el Ministerio Público dispuso la acumulación de ambos procesos.

El magistrado indica, además, que la defensa de la ex autoridad edil no ha cuestionado el requerimiento.

Entre los documentos figura un folder que cita "ONPE Pendientes" con un post it pegado que dice "Cuentas ONPE Elecciones 2014"; un folio que se titula "Formato 7" con el logo de Diálogo Vecinal, proceso electoral elecciones Municipales, cédula central de aportaciones/ingresos de campaña electoral. Periodo al 30 de setiembre de 2014; otro en el que se lee "aportaciones/ingresos de campaña electoral. Ingresos por actividades de financimiento proselitista. periodo al 30 de setiembre de 2014", y otros.

Esta es parte de la resolución en la que se precisa la documentación incautada a Villarán. Esta es parte de la resolución en la que se precisa la documentación incautada a Villarán.

Esta es parte de la resolución en la que se precisa la documentación incautada a Villarán. Esta es parte de la resolución en la que se precisa la documentación incautada a Villarán.

A Villarán se la investiga por el presunto aporte de US$3 millones que, según el ex directivo de Odebrecht, Jorge Barata, entregó la empresa a la campaña del No a pedido de la propia ex alcaldesa. El publicista Valdemir Garreta también indicó que recibió US$1 millón de la compañía OAS para asesorar en la misma campaña.