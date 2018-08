Juez coimero pasará nueve meses en prisión preventiva

El j uez superior Juan Gonzales Chávez pasará nueve meses en prisión preventiva, luego de ser detenido in fraganti contando los billetes del adelanto de un soborno de S/30,000 para favorecer a un litigante.

“No estoy arrepentido, lo único que quiero decir es que hay cosas técnicas acá que se van a dilucidar en su momento”, dijo Gonzales.

El detenido juez llegó preparado con una mochila y una bolsa con objetos personales para pasar al penal que determine el INPE.

Vea también Indignos y atornillados

SIN RESISTENCIA

El juez superior no presentó alegatos en contra del pedido de prisión preventiva del Ministerio Público, sino que se allanó a lo solicitado.

“Al único juicio que yo le temo es al juicio de Dios. La razón de que me allano a todo tipo de investigación es porque quiero garantizarle a la justicia que yo jamás escaparé. Yo espero que la voluntad de Dios sea la que defina mi sentencia”, sostuvo el magistrado en la audiencia.

Cabe recordar que el juez superior, en su calidad de presidente de la Sexta Sala de Reos Libres, fue encontrado en flagrancia con S/4,000 de los S/30,000 que le habría solicitado al abogado Luis Simeón para dictar una sentencia a su favor en un caso por estafa.

Según la Fiscalía, Simeón fue contactado por el abogado Wilfredo Gómez Mendivil para pedirle S/60,000 por un fallo a su favor. Simeón denunció el hecho ante el Ministerio Público y organizaron un operativo para registrar todas las reuniones siguientes con cámaras y micrófonos. Hasta que acordaron una coima por la mitad del pedido oficial y entregado en partes.

Gómez dijo a Perú21 que es amigo de Gonzales desde hace cincuenta años y que siempre lo pasaba a saludar. “Un día que fui a verlo, me pidió que hiciera pasar a un señor que estaba afuera. Me dio sus características, me dijo que era el doctor Simeón. Yo no sabía nada de sobornos”, manifestó.

Vea también Tres jueces supremos responderán ante Comisión de Ética del Poder Judicial

TENGA EN CUENTA

* Antes de la entrega del dinero al juez Gonzales, el lunes 20, la Policía fotocopió y roció los billetes con reactivos químicos.

* Al momento de la intervención, la Fiscalía comprobó la entrega del dinero en cuestión porque las manos de Juan Gonzales se mancharon con el reactivo al momento de contarlo.