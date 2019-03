Juez que atendía casos Odebrecht y Cuellos Blancos renunció al cargo

El juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, quien en agosto de 2018 dictó 36 meses de prisión preventiva para 13 presuntos integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto, renunció sorpresivamente a ser titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En la resolución administrativa publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se señala que Chuyo dimitió al puesto por razones estrictamente familiares, personales y académico profesionales.

"(Manuel Chuyo) Precisa que la gran mayoría de los expedientes a su cargo corresponden a medidas limitativas y restrictivas de derechos en la etapa de investigación preliminar y algunos procesos en la etapa de investigación preparatoria, bajo la dirección del Ministerio Público y no del Poder Judicial (etapa intermedia)", se lee en la resolución.

Al igual que el juez Richard Concepción Carhunacho, Chuyo era un juez de garantías. Es decir, resolvía pedidos de las partes respecto a las libertades de las personas involucradas en una investigación. No era uno que emitiera sentencias para culminar un proceso judicial.

Se indica que el magistrado ahora se desempeñará como juez titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima. En otras palabras, ya no atenderá más solicitudes de los casos que actualmente son emblemáticos.

Manuel Chuyo fue el juez que, en diciembre pasado, negó a la fiscal Rocío Sánchez su pedido de prisión preventiva para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Además, fue quien ordenó hace unos días la captura del empresario Gonzalo Monteverde, investigado por la Fiscalía de haber "blanqueado" dinero para la empresa Odebrecht.

En abril de 2018, Chuyo dejó en el limbo los documentos sobre el indulto a Alberto Fujimori que la Fiscalía le había incautado al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en su vivienda de San Isidro. Concluyó que no podía pronunciarse sobre la solicitud porque no el asistía competencia.