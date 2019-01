El juez Ángel Mendivil liberó a detenidos por tráfico de terrenos

El juez Ángel Mendivil Mamani tiene un largo historial de fallos polémicos. En la mayoría de ellos, los beneficiados fueron los acusados por la Policía o por la Fiscalía. Antes de que lo suspendan, el magistrado no dictó prisión preventiva a una organización señalada por traficar terrenos en el sur de Lima.

Mendivil ha sido suspendido seis meses de su cargo por la OCMA por haber dejado libre a un grupo de investigados por narcotráfico.

El Ministerio Público había pedido prisión preventiva para Jorge Allende y otros siete que fueron intervenidos con 400 kilos de droga en el Vraem, pero Mendivil solo dictó una medida de comparecencia con restricciones y los mandó a su casa.

Dicho magistrado acaba de hacer exactamente lo mismo con los catorce investigados que son parte de la asociación Sumac Pacha, apodados por la Policía como Los Nuevos Dueños del Sur, a pesar de que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para ellos por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, estafa agravada y usurpación agravada.

Pese al minucioso trabajo de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y el megaoperativo que se ejecutó para capturar a esta red de presuntos traficantes de terrenos, el suspendido juez consideró que la solicitud de encarcelación no era proporcional a los delitos que habrían cometido los investigados.

“Después de siete días, me lleva a la alta probabilidad de que se trata de una organización criminal, pero no veo estafa agravada, no veo usurpación agravada (...). Sus actos no son como otras organizaciones más violentas que cometen delitos de sangre, de despojo. Los investigados cometen delitos de mínima lesividad”, argumentó Mendivil al declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva.

Al respecto, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, consideró que las sentencias del magistrado Mendivil estuvieron fuera de la ley.

El caso de Los Nuevos Dueños del Sur no es el único con una resolución sospechosamente favorable a los investigados (ver infografía).

“Los fallos del doctor Mendivil nos has traído mucha desazón a la Fiscalía contra el Crimen Organizado porque después del largo trabajo que hace la Policía, la cantidad de presupuesto para los operativos, las pruebas que se consiguen después de un sacrificado trabajo de inteligencia, el juez simplemente no lo toma en cuenta”, apuntó el fiscal Chávez.

SIN CASTIGO

Antes de ser suspendido, Mendivil dictó comparecencia con restricciones a Diosdado Navarro, Alberto Navarro, Julie Alegría, Martín Navarro, Ángel Centeno, Rodolfo Rodríguez y al policía Pedro Caycho en el caso Sumac Pacha.

Solo les prohibió cambiar de domicilio, comunicarse entre ellos a menos que sean familiares y vender lotes de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha sin la aclaración de que es un bien litigioso. Además, los mencionados tendrán que cumplir con un control biométrico cada 30 días.

Los otros siete investigados solo cumplirán comparecencia simple; es decir, mensualmente asistirán al Poder Judicial para un control biométrico.

Ángel Mendivil respondió a Perú21 que todos sus fallos estuvieron de acuerdo a ley. Sobre su decisión de liberar a los miembros de Sumac Pacha, solo contestó que sus “argumentos están en el fallo”. Asimismo, indicó que se allanará a la decisión de la OCMA de suspenderlo de su cargo.

“Voy a acatar la decisión del órgano de control y ejercer mis derechos conforme a lo que prevé la norma administrativa”, sostuvo Mendivil.

Mientras tanto, en Lurín continuará intacta la Asociación Agrupación Agropecuaria Sumac Pacha, fachada con la que operaba la red criminal.

A través de la venta de acciones y derechos de dicha asociación, Diosdado Navarro lucraba con los terrenos usurpados a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Sedapal y la Inmobiliaria Tierras del Sur.

TENGA EN CUENTA

- Familiares de Nadine Heredia hicieron negocios con los terrenos ubicados en la Asociación Sumac Pacha en el año 2011.

- En noviembre de 2011, apenas se inició el gobierno de los Humala-Heredia, el hermano de Nadine, Ángel Heredia, pagó S/9,171 por acciones que le daban derecho a un predio en Sumac Pacha.

- En diciembre del mismo año, Ángel le vendió el terreno a su mamá, Antonia Alarcón. Según Sunarp, ella le pagó los S/9,171 invertidos. Pero dos años después, la señora vendió el mismo terreno en US$200,000.

- El comprador fue Cristhian Serna Aguilar, un joven de 20 años, sin un trabajo conocido que justificara la compra del inmueble.

- Con esta venta, la madre de Heredia se compró una casa en Surco, que era propiedad de Filomeno Serna, el papá del joven de 20 años a quien ella le acababa de vender el terreno de Sumac Pacha.

- Un año después, la mamá de Nadine vendió la casa. ¿A quién? Otra vez a Filomeno Serna, por US$15,000 más de lo que ella le había pagado a él. La Fiscalía investiga a los Humala-Heredia por lavado de activos.