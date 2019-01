Juez admite pedido de Fiscalía para levantar inmunidad de Betty Ananculi

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica admitió el pedido del fiscal Alioshka Antezano Loayza para levantar la inmunidad de la que goza la legisladora de Fuerza Popular, Betty Ananculi Gómez, a quien se busca comprender en una investigación penal.

Los delitos que le imputa el Ministerio Público a la parlamentaria son los de falsa declaración en procedimiento admnistrativo y falsedad genérica. En diálogo con Perú21, el fiscal Antezano indicó que estará a la espera de un trámite rápido para llevar a juicio el caso.

"Hay un rosario de falsedades que ha usado la congresista para encubrir su falsa declaración, todo esto se ha sustentado en la audiencia", explicó.

De acuerdo a la investigación de Antezano, Ananculi mintió al declarar sus estudios escolares en la hoja de vida que presentó al postular como regidora a Ica, en 2014, y al Congreso de la República, en 2016.

En su postulación del Parlamento, además, consignó en su curriculum que, entre 2011 y 2013, estudió en el Instituto Superior Alas Peruanas la carrera de negocios internacionales. No obstante, el fiscal ha corroborado que eso tampoco eso cierto.

"Hay profesores que han declarado que no la conocen, nombres de alumnos que no estudiaron con ella y que fueron usados para llenar espacio en el certificado de estudios de Ananculi (...) hemos constatado que la legisladora no hizo ningún pago de la supuesta carrera que estudió, con un documento intentó argumentar que fue becada pero no hubo ninguna beca", argumentó.

Alioshka Antezano ahora espera que la resolución emitida por el juez Vicente Fernández, con la que se pide el levantamiento de inmunidad parlamentaria, sea elevado a la brevedad a la Corte Suprema. Esta instancia deberá trasladar la solicitud al Legislativo, que finalmente debe decidir si la acoge o no.

Antezano, además, denunció que desde que tiene en sus manos esta indagación es objeto de una campaña de desprestigio en Ica. "Me enrostran epítetos y calificativos como si fuera un corrupto o un delincuente", contó.

Este diario buscó comunicarse con la congresista Ananculi, pero no contestó nuestras llamadas.