Jueces que podrían reemplazar a Concepción Carhuancho fallaron a favor de Fuerza Popular

Solo dos magistrados siguen en carrera para ser el posible reemplazo del juez Richard Concepción Carhuancho tras ser apartado del caso Cocteles, que investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , por el delito de lavado de activos en el marco de los aportes ilícitos de Odebrecht a su campaña de 2011.

EL QUE YA NO ES UNA OPCIÓN



El juez Ángel Mendívil Mamani del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional fue suspendido hoy por seis meses de ejercer sus funciones tras dictar comparecencia a los implicados de un delito de narcotráfico, decisión que no correspondía con el tamaño de la transgresión que se sanciona con pena privativa no menor de 15 ni mayor de 30.

Mendivil Mamani le dio comparecencia restringida y simple a los involucrados en un cargamento de 420 kilos de pasta básica de cocaína, que además tenían en sus viviendas más elementos que corroboraban el delito de narcotráfico.

Sin Mendivil en carrera, solo quedan dos más: Santos Roger Benites Burgos, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y Elizabeth Arias Quispe, jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Ambos han fallado antes a favor de Fuerza Popular.

ELIZABETH ARIAS QUISPE

​El 17 de noviembre de 2017, la jueza Elizabeth Arias Quispe ordenó a la Fiscalía a concluir la fase de investigación preliminar que se le sigue a Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito por el caso cócteles.

En los argumentos de la resolución judicial se sostiene que la Fiscalía abrió indagación a Keiko Fujimori el 8 de marzo de 2016 con un plazo de 60 días en adelante y advirtió que las solicitudes para ampliar el tiempo se formularon después del vencimiento del periodo inicial concedido.

La magistrada solicitó, entonces, al fiscal Domingo Pérez que decida si formalizará o no investigación preparatoria en el caso. Para conocer mayores detalles del caso, puedes revisarlo aquí .

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, cuestionó el accionar de la fiscalía y el Poder Judicial. (Foto: Mario Zapata/Perú21) Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, cuestionó el accionar de la fiscalía y el Poder Judicial. (Foto: Mario Zapata/Perú21)



—Caso Félix Moreno—

​

El 14 de diciembre del año pasado, la magistrada rechazó solicitud de prisión preventiva contra el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, investigado por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por presuntamente haber solicitado una coima de USD$4 millones a Odebrecht.​

A cambio, le dictó una orden de impedimento de salida del país que caduca el 12 de diciembre de 2021. Él debe comparecer todos los viernes de la semana ante su despacho.

Félix Moreno será citado. (MarioZapata/Perú21) Félix Moreno con comparecencia restringida. (MarioZapata/Perú21)

ROGER BENITES BURGOS



En la misma línea que su colega Elizabeth Arias Quispe, Roger Benites en enero del año pasado también ordenó al Ministerio Público a concluir la investigación preliminar que se le seguía al partido político Fuerza Popular por presuntos aportes irregulares que habría recibido para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.

El titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria l e dio la razón al bloque político al reclamar al figura del control de plazo y determinó un lapso de 20 días para que la Fiscalía cumpla con la disposición.