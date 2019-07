Jueces de Áncash se comprometieron a cumplir pedidos de César Hinostroza

Nuevos audios a los que accedió Perú21 demuestran que jueces del Santa, distrito judicial ubicado en Áncash, se comprometían a ayudar al exjuez supremo César Hinostroza cuando este se los solicitaba.

Eso sucedió en enero de 2018, cuando el sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto llamó a los magistrados Carlos Salazar y Williams Vizcarra buscando apoyo para el hoy alcalde de Nepeña, Pedro Carranza López, quien es investigado por la Fiscalía por presunta falsificación documentaria.

El 24 de enero, Hinostroza le dijo a Vizcarra: “Con Pedro tengo un asunto y quisiera que te consulte ¿mañana o pasado te puede buscar?”. "Claro, que venga a verme nomás (...) Él tiene mi número”, respondió el primero.

En la conversación con Salazar, quien era presidente de la Corte del Santa en ese entonces, Hinostroza Pariachi prácticamente le ordena a reunirse con el burgomaestre. "Carlitos, tengo una urgencia ¿lo conoces a Pedro Carranza? mi amigo (...) Quiero que lo recibas mañana o pasado", dijo.

Cuando fue consultado por este diario sobre su conversación con César Hinostroza, Vizcarra negó acercamientos con él y Carranza. "No he conversado con él (Hinostroza), desconozco si Carranza tiene alguna investigación, no tengo relación con ninguno de ellos", manifestó pese a que los audios demuestran lo contrario.

En las grabaciones, que están en manos de la fiscal Rocío Sánchez, también se corrobora que la autoridad edil buscaba constantemente al exjuez. Entre enero y mayo de 2018 se registraron entre ambos hasta 78 comunicaciones telefónicas.

En una de ellas, del 6 de febrero de 2018, Carranza López le dice que habrá una reunión por separado con los jueces antes mencionados: una con Williams Vizcarra y otra con Carlos Salazar. Aunque esta cita sería "más cerrada".

Perú21 buscó comunicarse con el funcionario pero no contestó nuestras llamadas. Tampoco lo hizo el juez Salazar a pesar de la insistencia.

César Hinostroza se encuentra prófugo en España afrontando un proceso de extradición.