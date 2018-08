Jueces almorzaron con empresario Mario Mendoza tras fallo a su favor

Varias fotografías y videos muestran al empresario Mario Mendoza , detenido por presuntamente integrar la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto", almorzando con los jueces del Callao que fallaron a su favor en un proceso judicial.

Según las imágenes propaladas por el programa "Panorama", se trata de un almuerzo donde también asistió el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

Los magistrados en cuestión son Julio Mollo, actualmente suspendido; y Luis David Pajares Narva, juez provisional de segunda instancia.

Según Panorama, la familia de Mario Mendoza entró en conflicto con César Román por la propiedad de dos enormes terrenos en Pueblo Libre.

La familia del empresario argumentó que se prestó 150 mil dólares de César Román a cambio de la compra-venta de dos terrenos, que miden 2,500 metros cuadrados y están valorizados en un millón de dólares

El aludido, César Román, negó tal préstamo, afirmando que fue una compra-venta normal de esos terrenos y que no había nada que anular o devolver. La familia de Mendoza usó al Poder Judicial del Callao, pese a que correspondía el de Pueblo Libre.

En primera instancia Mario Mendoza perdió. En la segunda instancia fue favorecido por Luis David Pajares Narva, juez provisional de segunda instancia, quien fue el ponente del fallo que revocó la decisión inicial. Fue por tres votos a favor y cero en contra.

Incluso, Julio Mollo llamó al empresario para comunicarle que el fallo había salido a su favor. Luego, todos ellos fueron captados almorzando en un restaurante tras la sentencia.

Mario Mendoza (MM): Aló, sí Mollo

Julio Mollo (JM): Don Mario, ya firmó Beltrán a favor de usted

MM: ¿Cómo voto singular o normal?

JM: No, como normal. Han firmado Beltrán y David a su favor



El tal Beltrán es Saúl Beltrán, juez de la sala civil del Poder Judicial del Callao, quien firmó el fallo con Madeleine Ildefonso, la otra integrante de dicha instancia.

Ambos dijeron que no conocen a Mario Mendoza, pero aseguraron que no pondrían las manos al fuego por nadie, especialmente por Luis David Pajares Narva. También aseguraron que no recibieron llamadas ni invitaciones a reuniones.