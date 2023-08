Judith Laura postuló al Parlamento por Podemos Perú en las elecciones de 2021 y es la accesitaria de la ausente legisladora Digna Calle, quien desde hace más de seis meses se encuentra fuera del país dejando en el limbo su curul. Sobre este tema, la docente conversó con Perú21.

Usted es la accesitaria de la congresista Calle y hay muchas voces que surgen a favor de que se busque una posibilidad de que asuma esa tarea...

Eso ya lo dejo en manos de la instancia correspondiente, ya no depende de mí, no tendría nada que ver allí; hay un Reglamento Interno del Congreso, eso es de acuerdo a ley.

¿Considera que la congresista Digna Calle está traicionando la voluntad del electorado al abandonar su escaño?

Los congresistas cumplen tres funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar a su pueblo que los ha elegido; y si se vulnera cualquiera de esas labores prácticamente estamos faltando a nuestras funciones. La representación es una labor fundamental, el pueblo espera esa función de todos los congresistas, no solamente de uno, de todos.

¿Cree, entonces, que hay una falta de respeto al electorado?

Sí, pues, es lamentable. No he conversado con la congresista, no sé cuáles son sus razones o motivos personales, no sé si ha tenido algún tipo de inconveniente, pero sí es lamentable que no se esté cumpliendo esa función de representación.

¿Cree que en estos seis meses ha habido un abandono a los electores de Podemos Perú?

No estoy muy enterada por el tema específico de la señora, pero sí se pudo hacer un mejor trabajo, hacer mucho más; de todas maneras estamos trabajando reunidos, organizándonos para continuar…

¿El Parlamento ya debería tomar acciones para resolver este impasse?

Creo que hay una propuesta que inclusive ya está en la Comisión de Ética, también sé que hay un proyecto para frenar esto, (…) lo que pasa es que hay vacíos en el reglamento que se tienen que ajustar porque toda autoridad se debe al pueblo y para eso uno llega a ser autoridad: para trabajar y servir al pueblo.

