Poder Judicial verá impedimento de salida del país de Guido Aguila y otros miembros del CNM

El Poder Judicial programó para mañana, a las 3 p.m., la audiencia en que se evaluará los pedidos de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Aguila, por los delitos de patrocinio ilegal; Iván Noguera, por patrocinio ilegal; y Orlando Velásquez, por cohecho pasivo.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema atenderá el pedido del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien investiga a los altos mandos de la presunta organización criminal como los ex consejeros, el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos y el ex juez supremo César Hinostroza.

El pasado 26 de octubre, la Corte Suprema dictó 18 meses de prisión preventiva para el ex integrante del CNM Julio Gutiérrez Pebe por el delito de cohecho pasivo.

Fernández también logró que el Poder Judicial dicte 36 meses de prisión preventiva para César Hinostroza. Precisamente ayer se llevó a cabo la audiencia de apelación por este mandato. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó al voto su decisión.

El abogado del ex magistrado supremo señaló que no se le dio un tiempo razonable para preparar la defensa y argumentó que la resolución que aprueba el pedido de prisión “no desarrolla adecuadamente los elementos de convicción presentados por la Fiscalía”.