El Poder Judicial ordenó ayer al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , explicar sus motivaciones para no inhibirse de la investigación constitucional a los congresistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce.

Ambos son acusados de haber intentado negociar con los legisladores de Fuerza Popular para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Todo esto a partir de la difusión de los ‘mamanivideos’.

Ante el señalamiento, Aráoz y Bruce pidieron a Chávarry inhibirse de la investigación porque cuestionan la falta de imparcialidad y objetividad del fiscal de la Nación.

Recordemos que Chávarry ha sido vinculado por la Fiscalía de Crimen Organizado al partido Fuerza Popular. Los legisladores sostienen que el mandamás del Ministerio Público usa la Fiscalía con fines políticos.

VERSIÓN DE ARÁOZ

En comunicación con Perú21, Mercedes Aráoz dijo que el pedido no significa que no quiere ser investigada, sino que esta pesquisa “debe hacerla un fiscal que no esté actuando con parcialidad, como actúa Chávarry”.

“Lo único que el Poder Judicial ha visto es que el procedimiento que Chávarry ha hecho de su inhibición no está fundamentado y, ese es el tema; nosotros consideramos que él no es imparcial”, señala Aráoz.

Según la resolución del juez supremo Hugo Núñez, el fiscal de la Nación debe emitir un pronunciamiento en un plazo razonable. Chávarry abrió investigación a los legisladores imputándoles haber cometido tráfico de influencias.