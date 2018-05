Poder Judicial presenta proyecto para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura

Ya está en manos del Congreso . El Poder Judicial presentó, esta tarde, un proyecto de reforma constitucional para la elección y conformación de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , un documento previamente aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema .



Esta iniciativa propone nuevos requisitos para el cargo y que, al menos cinco de los siete consejeros, sean profesionales del Derecho con experiencia técnica, jurídica y académica, además de idoneidad de conducta.



De acuerdo al juez supremo Héctor Lama More, el CNM estaría integrado por un ex decano de los colegios de abogados del país —con un mínimo de 15 años de experiencia—, un ex rector elegido por las universidades públicas y privada s —con una antigüedad no mayor a 50 años—, y dos ex decanos de las facultades de derecho —con un mínimo de 15 años de docente ordinario.



El proyecto precisa, además, que este organismo estará integrado y presidido por un juez supremo titular o cesante, y un fiscal supremo titular o cesante. Esto garantizaría la estabilidad en la conducción del organismo, pues evita las pugnas por acceder al cargo.



"Esto no desmerece la importancia del resto de instituciones", refirió el magistrado. Además hizo hincapié en la necesidad de que en la nueva Ley Orgánica del CNM se elimine la ratificación —figura que es casi inexistente en los sistemas judiciales contemporáneos— de los jueces cada siete años.