Poder Judicial ordena arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso la detención domiciliaria del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por 36 meses. La resolución que revocó la prisión preventiva fue otorgada al mismo tiempo en que PPK era operado de emergencia en la clínica Anglo Americana de San Isidro.

Afuera del nosocomio, donde PPK está internado desde el 16 de abril pasado, los familiares del exmandatario expresaron sentirse “más tranquilos” con la medida de detención domiciliaria. Su hija Carolina señaló que Kuczynski supo de esta decisión y comentó que estaba “bien y conforme”.

La resolución precisa que subsiste el peligro procesal. Empero, este debe ser ponderado con el estado de salud de Kuczynski. “Tiene 80 años y padece de hipertensión arterial, es portador de una válvula protésica aórtica, presenta anticoagulación y posoperatorio”, precisa el texto.

Del mismo modo, la sala ordenó una serie de reglas de conducta tales como no comunicarse con los coimputados Gloria Kisic, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda; no brindar declaraciones a los medios de prensa sobre su caso; no tener reuniones sociales en su domicilio excepto por temas familiares y/o visitas; y no realizar actividades políticas.

Asimismo, PPK deberá pagar una caución de S/100 mil en el plazo de 72 horas desde la notificación de la resolución.

OPERADO DE URGENCIA

Ayer por la tarde, Alexandra Kuczynski informó a los medios que su padre fue intervenido de urgencia. “Su salud no es estable”, expresó la periodista. La intervención se dio un día después de que se difundiera un informe médico que señalaba que el exmandatario presenta una “taquicardia ventricular no sostenida (esporádica) con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita”. Fuentes de Perú21 indicaron que la intervención fue para colocarle un marcapaso.

Casi dos horas después de entrar a sala de operaciones, se informó que la intervención concluyó de forma exitosa. “Se encuentra bien”, manifestó Michael Kuczynski a la prensa que aguardaba afuera de la clínica Anglo Americana.



Una vez que sea dado de alta, PPK deberá cumplir la detención domiciliaria en su casa de San Isidro por 36 meses.

Al recinto médico acudió Fernando Zavala, ex premier de PPK. Ana María Choquehuanca, ex ministra de la Mujer durante el gobierno de Kuczynski y actual congresista, se pronunció sobre la decisión judicial. “Saludo la decisión del Poder Judicial de revocar la resolución de prisión preventiva y disponer detención domiciliaria para el ex presidente PPK. Esperamos su pronta recuperación”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Datos:

- El viernes, el representante del Ministerio Público desistió del pedido de prisión preventiva tras conocer el informe médico que advierte el delicado estado de salud del expresidente.

- El marcapaso es un dispositivo compuesto de un generador y alambres que ayuda a mantener los latidos del corazón. Se coloca debajo de la piel, en el tórax.

- El marcapaso se instala para prevenir arritmias, es decir, cuando el ritmo del corazón es anormal.