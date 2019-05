Poder Judicial evaluará apelación de Luis Nava Guibert a prisión preventiva el martes 14

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (CSJE) programó para el martes 14 de mayo la audiencia en la cual se evaluará la apelación de Luis Nava Guibert a la medida de prisión preventiva por 36 meses en su contra.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, la Corte Superior de Justicia Especializada en Corrupción de Funcionarios indicó que en la sesión también se analizará el recurso de impugnatorio de la fiscalía contra la resolución que desestimó el pedido de prisión preventiva contra Enrique Cornejo, Oswaldo Plasencia, Jorge Luis Menacho y Raúl Torres Trujillo.

#LoÚltimo | Caso #LuisNavayotros. Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente del @SEDCF de la #CSJE evaluará este martes 14 de mayo el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Luis Nava Guibert.

Ver nota de prensa 👉https://t.co/JAOBfc1tbFpic.twitter.com/VS9T51Kl1V — CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios (@SEDCF_PJ) 10 de mayo de 2019

Como se recuerda, el martes 30 de abril el juez Sánchez Balbuena del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia dictó 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del Caso Odebrecht.

Por el mismo caso, dicho magistrado desestimó el viernes 3 de mayo el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra Enrique Cornejo quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el segundo gobierno de Alan García, ordenó su liberación y le impuso comparecencia con restricciones.

El juez Sánchez Balbuena tomó la misma determinación para Oswaldo Plasencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho, ex secretario del MTC y ex miembro del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima; y Raúl Torres Trujillo, ex jefe de Provías Nacional.