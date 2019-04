Sala anunciará esta tarde si confirma detención de Miguel Atala y Luis Nava

Actualización

​Después de escuchar los descargos de cada uno de los investigados, el tribunal suspendió la audiencia y programó su reinicio para las 4:00 pm. A esa hora leerá al resolución con la que dispondrá si la detención preliminar de siete investigados se mantiene o no.

Luis Nava Guibert, ex secretario presidencial de Alan García, dejó la clínica en la que estuvo internado por una semana y acudió a la audiencia. Al tomar la palabra, Nava rechazó las imputaciones de la Fiscalía.

"Vengo siendo investigado desde el 2011 en sede parlamentaria y luego procesado por enriquecimiento ilícito ante el fiscal de la Nación porque la megacomisión (del Congreso) que conformó el gobierno de Humala señaló que yo había obtenido ingresos superiores a los 200 mil soles sobre mi sueldo; no obstante, no tuvieron en consideración que aparte de ser secretario general soy profesor universitario y abogado por cerca de cincuenta años", manifestó.

(César Campos/GEC) (César Campos/GEC) César Campos

Nava, además, hizo entrega de sus pasaportes (uno vencido y otro vigente) para demostrar a la sala que no pretende salir del país. "Siempre he concurrido a ellas aunque se hayan frustrado, siempre he presentado documentos sin que me haya solicitado", agregó.

En tanto, el ex director de Petroperú, Miguel Atala Herrera, dijo estar "consternado" por la decisión judicial que dispuso su detención. "He trabajado con honestidad y he hecho mi patrimonio a base de esfuerzo propio y personal con mucha honestidad", sostuvo.

Asimismo, explicó que si su hijo Samir Atala aparece como acreedor de una de las cuentas en Andorra que recibió presunto dinero ilícito de Odebrecht es "por seguridad" porque -alegó- lo nombró propietario para que "en caso uno fallezca el otro pueda trabajar en ella".

Nota original

Este martes, la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Especializada de Justicia reanudó la audiencia que evalúa la apelación interpuesta por Luis Nava Guibert, ex secretario presidencial de Alan García, y Miguel Atala Herrera, ex directivo de Petroperú, contra la orden de detención preliminar de diez días que pesa sobre ambos.

La sala emitirá hoy su resolución con la que decidirá si concede o no la apelación de los implicados en los pagos de sobornos de Odebrecht.​

El fiscal José Domingo Pérez atribuye a Atala Herrera el delito de lavado de activos por, supuestamente, haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1'312,000 que fueron transferidos por Odebrecht entre 2007 y 2008, durante el gobierno de García (2006-2011).

De acuerdo a la hipótesis de Pérez, ese millonario monto era parte de los más de US$4 millones que, en realidad, habrían tenido como destinatario a Luis Nava.