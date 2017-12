Poder Judicial dejó al voto apelación de prisión preventiva dictada contra ejecutivos de socias de Odebrecht

La Sala Nacional de Apelaciones dejó al voto la apelación de prisión preventiva dictada contra los empresarios Fernando Camet Piccone, JJC Contratistas Generales, y José Castillo Dibós, director general de ICCGSA. Así como del arresto domiciliario concedido a Gonzalo Ferraro Rey, ex director de Graña y Montero, por el presunto pago de sobornos en la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3



Los investigados son acusados de haberse coludido con la constructora brasileña Odebrecht para pagarle al ex presidente Alejandro Toledo un soborno de US$15 millones a cambio de la Interoceánica.

Desde el penal de Ancón I, a través de video conferencia, Camet Piccone y Castillo Dibós negaron haberse coludido y colaborado con Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, para haber pagado US$15 millones en soborno al prófugo ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la Interoceánica Sur.En el caso de Ferraro Rey prefirió no declarar debido a su mal estado de saludo. Su defensa negó las imputaciones en su contra.

En audiencia, el juez Rómulo Carcáusto cuestionó al fiscal Oliver Chávez no haber presentado la declaración de Barata con la firma o sello de algún funcionario de la Fiscalía que certifique que la declaración de Barata es oficial. Chávez aclaró que el documento obra en la carpeta fiscal y que también lo adjunto en otro expediente.

El fiscal Chávez aclaró que los ejecutivos "no forman parte de la organización criminal de Odebrecht sino que estarían vinculados a esta".

Para el fiscal, el arraigo de los investigados no se cumple debido a que podrían fugar del país debido a los altos ingresos que perciben y a su activo registro migratorio.

El juez Concepción Carhuancho dispuso para los ejecutivos 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht .