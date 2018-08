Poder Judicial es una coladera

El presidente del Poder Judicial (PJ), Víctor Prado Saldarriaga, informó que ha detectado salas que “tienen un largo récord de absoluciones en delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción y financiación del terrorismo”.

Con estos indicios, Prado Saldarriaga señaló en RPP que el órgano que preside tiene claro lo que está pasando y agregó que ello cambiará.

Entre las medidas que se están tomando, explicó, está la revisión de los cargos de jueces provisionales y suplentes.

“Se armó una sala con puros magistrados provisionales y ahí surgieron las famosas ejecutorias”, narró.

Otra iniciativa que destacó el titular del Poder Judicial fue la creación de una sala que se dedicará exclusivamente a evaluar el manejo institucional y las buenas prácticas.

Esta sala, indicó Prado Saldarriaga, será integrada por jueces contralores para combatir la infiltración de la criminalidad organizada entre magistrados.

De otro lado, consideró que todo funcionario que llegue al Estado está en el deber de no mentir ni presentar faltas éticas o legales.“Algunos dicen que ‘no importa que mientas’, otros dicen: ‘he mentido, pero no he cometido delito, solo faltas éticas’. Ni lo uno ni lo otro puede aceptarse en altos funcionarios”, acotó.