El nuevo año judicial se inicia con otro impasse entre el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , y los integrantes de la Sala Penal Nacional (SPN).

A una hora y media del inicio del año judicial 2018, la SPN realizó su propia ceremonia de apertura del año, encabezada por su coordinadora, Inés Villa Bonilla. ¿Qué habría originado esta discrepancia entre ambos fueros? Todo apunta al nuevo estatuto que se ha aprobado para nombrar a jueces titulares en la Sala Penal Nacional.

Durante su discurso, Rodríguez manifestó que el citado estatuto no busca debilitar a esta entidad sino fortalecerla. “No estamos disolviendo, no estamos anulando, no estamos suprimiendo la Sala Penal Nacional. Más bien la queremos fortalecer para que trabaje con eficiencia”, sostuvo.

El presidente de la Corte Suprema de la República destacó que el estatuto de la Sala Penal Nacional le brinda la categoría de Corte Superior de Justicia pero, para que ello se cumpla, sus miembros deben ser elegidos mediante un concurso.

“Se dice que estaríamos negando a jueces para que no sean titulares. Sí lo son, pero son titulares en otros distritos judiciales y no en la Sala Penal Nacional. Para ser titular en una plaza, el único mecanismo que existe es postular a esta plaza”, aseguró.

El titular de la Corte Suprema de Justicia puso paños fríos al manifestar que le “parecía bien” que la SPN haya organizado su propia ceremonia de inicio del año judicial.

Los grandes ausentes en la ceremonia realizada en el Palacio de Justicia fueron el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el titular del Congreso de la República, Luis Galarreta.

EN LA SALA PENAL NACIONAL



En el acto protocolar realizado en la sede de la SPN, ubicada a unas cuadras del Palacio de Justicia, Inés Villa Bonilla defendió las competencias de su instancia y señaló que la ley ampara a los magistrados de la Sala Penal a tratar casos de corrupción de funcionarios, como el que involucra a la empresa Odebrecht.

Si bien se esperaba la asistencia de todos los magistrados, el juez Richard Concepción Carhuancho, quien se ha resistido últimamente a abandonar el caso Odebrecht, fue el gran ausente.

Sin embargo, en declaraciones ofrecidas a Ideeleradio, la mañana de ayer, Concepción manifestó que cambiar un juez en medio de una investigación en proceso “puede distorsionarla”.

Al final del evento, la jefa de la SPN ratificó al citado juez como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, un gesto de apoyo hacia su labor, ya que el Consejo Nacional de la Magistratura anunció que en febrero iniciará el concurso de selección de magistrados, por lo que este y sus colegas pueden perder sus cargos y regresar a sus plazas de origen, como lo dispone el nuevo estatuto aprobado por el Poder Judicial.

Entre los invitados a la ceremonia estaban, además, el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, y el fiscal Germán Juárez.

En distintas oportunidades, ambos funcionarios han sustentado ante el juzgado de Concepción los pedidos de prisión para ex servidores acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña.

Fuentes de Perú21 en la Fiscalía señalaron que la asistencia de Vela y Juárez “fue de cortesía” y aclararon que el Ministerio Público “no ha tomado aún una posición institucional” ante el conflicto que se percibe en los fueros judiciales.

CONCEPCIÓN EN LA MIRA



De otro lado, un nuevo informe de la Policía advierte que la vida del juez Concepción Carhuancho, una vez más, estaría en riesgo.

Una fuente de este diario vinculada a este caso explicó que en el penal de Piedras Gordas se “estaría tramando un atentado contra el mencionado magistrado”.

El plan estaría en manos de la organización criminal Barrio King, hecho que se detectó el pasado 31 de diciembre.

TENGA EN CUENTA



- El 29 de diciembre de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó formar una Comisión de Trabajo para institucionalizar y rediseñar el funcionamiento del Sistema Anticorrupción.



- Duberlí Rodríguez dijo que el país pierde más de S/12 mil millones por corrupción.