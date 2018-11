Juan Velit Granda: "En el Perú no existe persecución política" [ENTREVISTA]

Para el internacionalista Juan Velit, el argumento de persecución política que utiliza el ex presidente Alan García para pedir asilo al gobierno uruguayo no tiene ningún sustento.

¿La situación en nuestro país justifica señalar que hay una persecución política?

En el Perú, no existen las persecuciones políticas. Estas terminaron en la época de Alberto Fujimori. En el Perú, existe una democracia que no ha sido cuestionada por ningún gobierno después de Fujimori. Nuestro país tiene una posición muy clara en la lucha contra las dictaduras como la de Venezuela con el Grupo de Lima. También hay respaldo a nuestro Estado de derecho de instituciones como la OEA, la Corte IDH, la ONU y la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, con lo cual la posición del ex presidente García queda seriamente vulnerable.

¿Por qué cree que García eligió a Uruguay para solicitar asilo?

El presidente Tabaré Vázquez tiene una posición ideológica de centroizquierda. Yo creo que Uruguay le va a dar el asilo porque García tiene un peso político muy grande que, sin lugar a dudas, tendrá una fuerza en los expedientes. Es posible que no haya escogido España, que es el país donde reside, porque en el caso del ex juez César Hinostroza, se determinó que no hay persecución política y podría ocurrir lo mismo con García y ser detenido. Además, el rey de España respaldó la lucha anticorrupción de nuestro país.

¿De qué manera Uruguay evaluará si hay persecución política?

Tanto Uruguay como Perú han firmado acuerdos internacionales sobre el asilo. Le corresponde al gobierno uruguayo determinar si García califica o no en esa condición. Por eso han pedido información a nuestro país. Todo parece indicar que García no es un perseguido, sino que está investigado por un asunto estrictamente penal.

El presidente Vizcarra ha negado que exista persecución política. ¿De qué manera afectará nuestra relación bilateral que Uruguay acepte el asilo?

Evidentemente, se van a tensar las relaciones entre Perú y Uruguay. Si Uruguay acepta el asilo de García, es indirectamente un mensaje al Perú de que en nuestro país no existe un Estado de derecho. Estaría aceptando que hay persecución política.

Si se da el asilo, ¿Perú está obligado a otorgar el salvoconducto para que García abandone el país?

Por los acuerdos internacionales, el Perú está obligado a darle el salvoconducto para que García salga del país. El Perú puede llevar a la Corte Internacional de La Haya la decisión de Uruguay, pero es un largo proceso. Podría repetirse la experiencia con el fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, pero ese caso tuvo un contexto completamente diferente porque en ese momento había la dictadura del general Manuel Odría.

¿Qué puede hacer el Perú mientras Uruguay analiza su decisión?

Solo podemos esperar la respuesta de Uruguay.