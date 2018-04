Juan Velit: “Esta cumbre demuestra que hay voluntad política”

Finalizada la VIII Cumbre de las Américas en Lima, es importante analizar cuál será la cosecha del evento. Eso explica, en esta entrevista, el internacionalista Juan Velit.

¿Cuál es el balance de la cumbre?

Yo creo que siempre son positivas las cumbres, a pesar de que a veces se dan pasos muy lentos. Esta cumbre demuestra la voluntad política de los países de América de hacerle un muro de contención a la corrupción. En nuestra región, desgraciadamente, la corrupción es un cáncer que ha terminado haciendo metástasis en unos países más que en otros. En Chile y Uruguay el nivel de corrupción es bajo en comparación con Perú, Brasil o México.

Se elaboró un Compromiso de Lima. Las acciones allí establecidas deben ser trasladadas en políticas públicas en cada país. ¿Cierto?

Evidentemente. Estas directrices muchas veces no llegan a concreciones para dar pasos firmes alrededor del tema central. En segundo lugar, el tema es muy complejo porque la corrupción muchas veces ulcera los tejidos políticos, sociales, económicos. Hay un hecho político, y es que en los últimos años en que estalla esta economía de liberalismo, nos hace posible percibir que todo se permite en aras de ganar dinero, y eso, ahora nos hemos dado cuenta, no es posible. Algunos presidentes han hablado muy claro sobre el tema y creo que hubo una gran coincidencia, a pesar de algunos matices. Lo importante es que hay una voluntad política para luchar contra la corrupción.

¿Cree que se quedará en voluntades o se concretarán los esfuerzos?

Yo le confieso que a mí se me hace bastante difícil que esta voluntad se vaya a concretar en hechos palpables. Ojalá que sí, todos hacemos votos para eso, pero en nuestros países hay actores que tratan de hacer abortar estas medidas. En el Perú hay actores políticos ligados a narcotráfico, a la corrupción. Eso también se ve en Argentina, en Brasil, en México. La muerte de estos tres periodistas en Ecuador es producto del narcotráfico, pero también de la corrupción.

Un tema en el que varios mandatarios han coincidido es expresar su preocupación hacia la crisis en Venezuela. ¿Cómo valorar ese mensaje?

El caso de Venezuela nos convoca y nos afecta a todos los latinoamericanos. Algunos países están más preocupados que otros. A países como Colombia, Chile, Perú, nos convoca más atención porque la migración de venezolanos nos afecta directamente. Colombia está al borde de entrar en un proceso de crisis humanitaria por la cantidad de migrantes que recibe y que su presupuesto no puede solucionar. Yo insisto en que el tema venezolano está en manos de los venezolanos, son ellos mismos los que deben buscar la solución de los problemas que padecen hoy.

El continente apoya con medidas diplomáticas y económicas, y con pronunciamientos como este, para presionar al gobierno venezolano a buscar una salida.

América Latina ha buscado la solución, ha planteado el aislamiento de Venezuela, pero el presidente Maduro se aferra al poder porque tiene una limitación intelectual para buscar una solución y negociar. En Perú tenemos 180 mil venezolanos y estoy seguro de que en dos meses tendremos 200 mil, y no estamos preparados para recibir esta cantidad de migrantes.

La Cumbre de las Américas es el primer evento internacional en el que participa el presidente de Perú, Martín Vizcarra. ¿Cómo califica su participación?

Nosotros no esperábamos que el presidente Vizcarra estuviera tan acorde con las circunstancias. Me parece que estuvo muy bien, tuvo una participación bastante aceptable, y ello a pesar de que es una persona que no tenía una gran experiencia política, tenía una relativa experiencia diplomática tras haber sido embajador de Canadá. Su destreza política y diplomática era muy limitada. Sin embargo, sin tener grandes pretensiones, sin plantear grandes reformas al sistema americano o al sistema económico, su desempeño ha estado muy acorde a las expectativas que se tenía en el Perú e internacionalmente.