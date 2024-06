¿Qué hay que decir sobre este tema que ya parece una constante de errores y fallas?

Por el Jorge Chávez pasan miles de personas al día, cerca de 60 mil, se calcula que unas 35 mil han sido afectadas directamente. La imagen del Perú está por los suelos. Ya se solucionó el problema de las luces, pero no el caos creado, simplemente porque tenemos una entidad del Estado que es Corpac, que es la responsable, y que claramente no ha hecho su trabajo, que durante muchos años se dedicó a llenar la institución con cargos políticos, a hacer sindicatos, a hacer lo que les venga en gana; a comprar mal.

¿Y por qué fallan las luces de balizaje?, ¿por falta de mantenimiento?

Ya hablé con los expertos. Las luces de balizaje no pueden fallar. Estamos hablando de un aeropuerto, no de una casa, de un aeropuerto, el principal del país, con un tráfico aéreo gigantesco, simplemente porque no se le ha hecho mantenimiento y porque es una instalación antigua. Hoy puedes hacer instalaciones con la tecnología que tenemos y si hay un cortocircuito puedes quedarte con un porcentaje muy reducido de luces apagadas, pero el resto de las luces funcionan porque tienes pases eléctricos. No entendemos por qué eso no ha sucedido, por qué no le han hecho mantenimiento. Corpac es una bomba de tiempo y ya el Perú no tiene por qué seguir esperando largonas para solucionar definitivamente todo el mal manejo de esta institución. Lo que ha sucedido es una vergüenza nacional.

¿Y por qué no funcionó la segunda pista si la torre ya estaba lista?

La torre está lista, la pista está lista, tiene luces de balizaje. ¿Por qué no funciona? Sabemos bien que esa pista ha podido ponerse en funcionamiento en el momento en que perdió luces la pista antigua; eso hubiese solucionado en gran parte la problemática que estamos viviendo.

¿Cómo llegamos a la cumbre del APEC con todas estas ineficiencias?

Esperemos que los parches que van a poner funcionen. Confío que la cumbre va a ser de primera. Los peruanos somos buenos anfitriones y no tengo dudas de que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que todas las personas que vengan salgan sin mayores problemas.

Nadie podría salir a decir que es normal que esto pase en otros aeropuertos del mundo.

Yo dudo que esto haya pasado en muchísimos años en algún aeropuerto importante del mundo. Esto es negligencia de Corpac.

