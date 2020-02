El exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, fue detenido el 25 de enero por ser presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a contratar ‘empleados fantasmas’, vinculados a la empresa de servicio municipal de limpieza Eslimp Callao. Pero ese caso solo sería la punta del iceberg.

El informe 027-2019 de la Contraloría de la Municipalidad del Callao identificó que, durante el 2018 en la gestión de Sotomayor, 25 funcionarios contratados para la Gerencia de Seguridad Ciudadana no cumplieron los servicios y 21 lo habrían hecho de manera discontinua, incumpliendo los contratos. El perjuicio económico por estos 46 ‘empleados’ habría sido de S/400,511 para la comuna chalaca en solo un año.

Según el órgano de control, el personal no figuraba en los reportes de trabajo diario ni en las programaciones mensuales, por lo que “no se acreditó el control físico de las labores diarias” que debían realizar para recibir una remuneración. Es decir, eran ‘fantasmas’. Pero incluso más sorprendente para la Contraloría fue que los padres del funcionario encargado de las planillas de la municipalidad figuraban en el registro de empleados.

Perú21 se comunicó con el coronel (r) Norberto Hernán Montellanos y Crespo, quien fue gerente general de Seguridad Ciudadana en el periodo investigado. Él señaló que los empleados no aparecían en los reportes comunes porque cumplían otro tipo de servicios. “Hacían trabajos de seguridad, pero diferenciados porque así lo proponíamos. No había herramientas de gestión para hacerlo. Como yo tengo experiencia en ese tema, trabajaba con ellos”, afirmó. Señaló que para dichos trabajadores, se elaboraba otro tipo de reportes aunque no precisó de qué tipo.

Ante la insistencia de la Contraloría que solicitaba a los gerentes implicados de la gestión de Sotomayor el sustento del trabajo de los empleados, el encargado de planillas entregó un documento que, según dijo, se encontraba en el almacén de archivos. Pero un peritaje grafotécnico concluyó que no tenía firmas auténticas y las fechas eran adulteradas.





Hernán Montellanos y Crespo aseguró que dichos informes “sí eran reales” y dijo que la Contraloría no valoró las pruebas que presentó.

HAY MÁS CASOS

El último martes, en una entrevista con Jaime Chincha, en RPP, sobre el caso de Juan Sotomayor, el fiscal contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina declaró: “Cuántos casos más así (como el de Eslimp) habrán ocurrido en otros rubros. Por ejemplo, en los serenazgos, hay que saber cuántos serenos eran realmente y cuántos eran ‘fantasmas’, porque si lo han hecho con una empresa, lo pueden haber hecho con todo”.

A raíz del informe de la contraloría, la procuraduría anticorrupción del Callao denunció este caso ante la Fiscalía, que inmediatamente abrió investigación preliminar. “Nosotros hemos tomado conocimiento y nos llama la atención porque estamos hablando de un pago irregular sin sustento por casi medio millón de soles”, indicó el procurador Engie Herrera. Señaló además que el caso de cupos y trabajadores ‘fantasmas’ fue una de las prácticas más comunes en el Callao.

Por su parte, el ex gerente de Seguridad Ciudadana deslindó estar relacionado a actos de corrupción con Sotomayor. “No he estado vinculado en ningún tipo de delito. Salimos en octavo lugar por cumplimiento de metas y objetivos, y la delincuencia bajó”, aseguró.

Montellanos y Crespo dijo que él contrató a los padres del encargado de planillas. Señaló que lo hizo porque necesitaba gente de confianza.

“Eso no es nepotismo, porque ellos son locadores. Para generar seguridad, hay que tener gente de confianza. No puedes poner a alguien que sea un delincuente”, afirmó.

En los próximos días un juez decidirá si Sotomayor afrontará la investigación en cárcel o libertad. La Fiscalía busca evitar su fuga y cuidar a los testigos que saben mucho del exalcalde del Callao.

SABÍA QUE

* Juan Sotomayor fue detenido el 25 de enero junto al excongresista Víctor Albrecht.

* La detención se produjo en la víspera de las elecciones congresales. Sotomayor postulaba con Vamos Perú.

* Albrecht fue el gerente general de Eslimp Callao y contrató dos empresas para que se encarguen del recojo de la basura.

* En 2004 y 2005, el área que debía garantizar los servicios de limpieza en el Callao pagó S/1’275,000 a esas empresas, pero estas no pudieron demostrar que realizaron el servicio.

* La Fiscalía sostiene que “se habría utilizado como fachada las empresas para poder extraer el dinero del patrimonio estatal” y acusa a Albrecht y otros funcionarios como los autores del ílicito.

* El Ministerio Público asegura que esta organización criminal habría operado durante los períodos que estuvo Sotomayor en la provincia constitucional (2011-2018).

* El caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue el origen de esta pesquisa. Está en manos de la fiscal Sandra Castro.