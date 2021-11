Tras las respuestas del ministro Juan Silva al pliego de preguntas interpelatorias del Congreso, Susel Paredes -congresista del Partido Morado- tomó posición y señaló no estar nada conforme. La parlamentaria arremetió contra el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo invitó a renunciar al cargo.

“¿La culpa acá la tiene le muerto? El ministro (Silva) piensa que somos tontos o a él lo están engañando permanentemente. Realmente, lo único que le interesa es seguir en este caos, porque no elige a la gente con las mejores condiciones. Para servir al pueblo hay que tener capacidades y conocimiento. Eso no lo tienen las personas que el propio ministro ha llevado al MTC”, manifestó.

Según la congresista Paredes, al ministro Silva solo le interesaría “que las licencias se aumenten10 años más y que los muertos en las pistas y carreteras sigan incrementándose”.

La legisladora acusó al titular del MTC de machista y que esto habría generado diferencias con la jefa de la ATU, María Jara, y la anterior jefa de la Sutran.

“Al ministro no le importa que una madre de familia sea atropellada en un paradero, no le importa que la gente espere cuatro horas en un bus y no le importa la desgracia que significa el transporte público en Lima y Callao. Por eso no se quiere reunir con la señora María Jara para ver el plan de ATU. No quiere, a él no le gustan las mujeres inteligentes. No le gusta la señora de la Sutran que ponía orden en las carreteras y tampoco le gusta María Jara que pone orden en las pistas de la ciudad. Tiene rasgos machistas probados. No se meta con las mujeres. No sé si en combi, en taxi o a pie, váyase usted a su casa”, sentenció Paredes.

VIDEO RECOMENDADO:

Desde Arequipa, el presidente Pedro Castillo pidió al Congreso y a las autoridades locales trabajar de manera conjunta para atender las necesidades de la población. Por la tarde fue despedido de un restaurante local con gritos de vacancia. Además el director Ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor dice: "Premier parece boicotear el mensaje de confianza dado por Castillo". Abogado de Perú Libre está “inubicable” tras intentar sobornar a testigo protegido. IPYS responde al ministro González: “Su deber como miembro del gabinete es informar y responder a todos los medios”