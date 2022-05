El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, sabe lo que se le viene. La lobista Karelim López lo ha señalado, ante dos fiscales y el Congreso, como el responsable de repartir obras públicas de forma irregular por orden del presidente Pedro Castillo, su viejo amigo. Si bien Silva no es investigado formalmente por el Ministerio Público, ya ha tomado sus precauciones.

El extitular del MTC ha contratado como abogado a Alfredo Yalan, un exfiscal provisional. Tuvo el rango de provincial anticorrupción en Ayacucho, en 2011, y un año después fue designado como fiscal superior penal en Huancavelica.

Apenas se le consultó por su patrocinado, Yalan confirmó a Perú21 que por esa experiencia en la Fiscalía es que Silva lo buscó para su defensa legal. “Soy el abogado para temas de la Fiscalía y anticorrupción, soy exfiscal y por eso le estoy dando mis servicios al exministro”, detalló el letrado.

Silva no se equivocó. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya cuenta con el informe que le permitiría – si toma la decisión con celeridad– abrir investigación en su contra.

Decisión de FN

Este diario constató que, a mediados de abril, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo del caso puente Tarata, elevó un informe a su superior Omar Tello detallando, entre otros hechos, las sindicaciones de López contra Juan Silva.

Zecenarro está impedida de investigar por ley a una alta autoridad con protección constitucional. Por eso remitió la información a Tello, quien la envió a Pablo Sánchez porque es el único habilitado para abrir indagación a un exministro, como estipula el artículo 99 de la Constitución.

De acuerdo a fuentes consultadas en el Ministerio Público, Sánchez recibió el reporte de Zecenarro a fines de abril. Está en sus manos iniciar las diligencias preliminares al hombre de confianza del mandatario Castillo, así como también depende de él hacer lo propio con el jefe de Estado.

Yalan también indicó a este diario que “hace ocho días” se acercó al despacho de la fiscal para conocer la situación de su defendido. Allí le indicaron del informe elevado a la máxima autoridad del Ministerio Público.

Karelim saca las pruebas

La principal fuente de información es Karelim López. La empresaria hizo público todo lo que sabe sobre el exministro cuando se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado; mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado, a mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró hace una semana.

Ante la fiscal Zecenarro fue más precisa. Señaló a Fray Vásquez y a Gian Marco Castillo Gómez, los prófugos sobrinos del presidente, de ser los encargados de contactar empresas que quisieran ganar millonarios proyectos en el MTC. Su tío, a través de su ministro Silva, garantizaba la adjudicación.

Karelim López declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso hace una semana. (Congreso)

Pero no todo era obras, también se direccionaba la contratación de personal, según el testimonio. Y los hechos lo corroboran. Perú21 reveló que la concuñada del mandatario, Flor Gómez Olano, fue designada por Silva como directora de la Oficina de Talento Humano del MTC, el 2 de febrero pasado, con un sueldo de S/15,600.

Y no solo eso, Gómez contrató anteriormente con el mismo ministerio bajo órdenes de servicio, siempre en la gestión del amigo de Castillo.

En octubre del 2021, suscribió una orden de servicio por S/25,500 para realizar “seguimiento y control de las acciones que se desarrollan en el trámite de expedientes”.

En enero último repitió el plato. Consiguió una orden por S/17,000. En un mes ganó más que el salario del presidente y el de un congresista.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para hoy a Juan Silva, que ya se había presentado en marzo pero en condición de testigo. Ahora lo hará como investigado.

La primera vez negó las versiones de López y las calificó de “chismes”. Su caso compromete directamente a Pedro Castillo, quien puede correr con la misma suerte si Pablo Sánchez emprende la investigación suspendida por su antecesora Zoraida Ávalos.

Tenga en cuenta

-Karelim López se acogió a la colaboración eficaz con la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, quien también elevará otro informe al titular del Ministerio Público con nuevas revelaciones.

-La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación a Pedro Castillo por los casos Tarata, Petroperú y ascensos irregulares en las FF.AA. No obstante, suspendió las diligencias hasta que este culmine su mandato.

-Castillo ha evitado declarar a la Comisión de Fiscalización sobre las visitas a Sarratea.

