Ayer no fue un buen día para el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, pidió al Poder Judicial que le dicte al amigo del presidente Pedro Casitllo 36 meses de impedimento de salida del país; y un exdirectivo de Provías ratificó en el Congreso que Silva llevó al detenido empresario Zamir Villaverde al MTC, desde donde buscaba repartir obras.

Pero el exministro, al que se le imputan los delitos de organización criminal y colusión, no fue el único que ayer vio complicada su situación legal. También los parlamentarios de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Ilich López y Darwin Espinoza, conocidos como ‘Los Niños’, ya que Sánchez requirió la misma prohibición para ellos por el plazo de nueve meses. A estos últimos se les atribuye el delito de tráfico de influencias.

Tanto Silva como los congresistas fueron señalados por la colaboradora eficaz Karelim López de integrar una organización criminal que se repartió obras públicas y puestos de trabajo desde el MTC. Y todo con la venia del mandatario Pedro Castillo.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado; mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró López públicamente.

Una de las obras en cuestión es el puente Tarata, ubicado en la región San Martín. Según la hipótesis fiscal, el proyecto –que demandaría S/232 millones de inversión– fue concedido al consorcio Puente Tarata III tras la intervención del detenido empresario Zamir Villaverde y de los sobrinos presidenciales Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

Villaverde, Vásquez y Castillo, de acuerdo a la versión de López, estaban encargados de ofrecer las obras.

Según el colaborador eficaz N°CE-01-2022, el dueño de las empresas Mazavig y Vigarza “captaba” empresarios “para ofrecerles obras en el MTC, Provías Descentralizado y Provías Nacional, a cambio de sumas de dinero”.

Le tiraron dedo a Silva

El extitular del MTC se presentó ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso. La sesión empezó con la presentación de Hugo Trece, el exfuncionario de Provías que entró a la trama de corrupción tras la declaración del testigo José Luis Cortegana revelada por Perú21.

Cortegana, exdirector ejecutivo de Provías Nacional, manifestó a la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro que fue Silva quien le presentó al empresario Zamir Villaverde en las instalaciones del MTC.

Además, dijo que Villaverde le insistió para que Hugo Trece sea designado subdirector de la Dirección de Conservación Vial. Como el entonces directivo de Provías no accedió, según su testimonio, fue cesado del cargo el 28 de setiembre de 2021, y dos días después Trece fue nombrado subdirector de Conservación de Provías con el aval de Silva.

Ayer, Trece estuvo en modo negación. Expresó que no conocía al empresario y que nunca se comunicó con él.

José Luis Cortegana también ofreció testimonio a la Fiscalía (GEC)

Similar respuesta dio cuando se le consultó sobre su vínculo con Karelim López, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, y los sobrinos presidenciales Fray Vásquez y Gian Marco Castillo: no sabía nada de ellos. Añadió que tampoco entendía por qué José Luis Cortegana lo mencionó. Su presentación duró apenas 15 minutos.

Luego vino José Luis Cortegana, quien con lujo de detalles narró cómo el lunes 20 de setiembre de 2021, el entonces ministro Silva lo convocó a su oficina para presentarle a Villaverde.

“El ministro escuchó y dijo (a Zamir Villaverde) ‘él es el director de Provías, explícale a él’; el ministro nos dejó, se fue a una reunión a la sala del costado”, precisó Cortegana.

Cuando le tocó declarar, Silva negó esa versión. Aseguró que el exdirectivo de Provías hablaba así por “resentimiento” al durar solo 12 días en el puesto y refirió que no existe registro de visitas de Villaverde a su despacho cuando ostentaba el cargo.

Sobre Karelim López, el exministro sostuvo que no la conoce y que las declaraciones vertidas contra él responderían a que “no ha podido” entrar al MTC durante su gestión.

“Ella conoce el ministerio, y sabiendo que hay tanta irregularidad, lo que ha querido es ingresar o llegar al Gobierno, pero conmigo no ha podido porque no se ha reunido en ninguna oportunidad”, manifestó.

Respecto al audio que protagonizan Villaverde y Bruno Pacheco en el que mencionan que Silva cargó un maletín con “un millón de soles”, el exministro rechazó ese diálogo y aseveró que para esa fecha (25 de julio de 2021) “ni siquiera había soñado con ser ministro”.

Fue la oportunidad de los congresistas para confrontar a Silva sobre su accionar en las irregulares contrataciones realizadas, pero el titular del grupo de trabajo, el fujimorista Héctor Ventura, indicó que el exfuncionario sería citado en otra oportunidad para formularle más interrogantes.

Tenga en cuenta

-La Comisión de Fiscalización no preguntó a Juan Silva sobre la designación de la concuñada de Pedro Castillo, Flor Gómez Olano, ni por las visitas de Yober Sánchez, sobrino del dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con el abogado penalista Fernando Silva sobre la situación del la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte luego del informe de la Contraloría que revela que Boluarte firmó documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya estaba ejerciendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social a lo que habría cometido infracción constitucional.