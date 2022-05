El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas y para los 6 congresistas sindicados como ´Los Niños´. Todos ellos están señalados de integrar una organización criminal que repartió obras públicas desde ese sector con la venia del presidente Pedro Castillo.

Contra Silva Villegas, quien es investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión y organización criminal en agravio del Estado, se solicitó 36 meses de la medida cautelar.

Semanas atrás, Pablo Sánchez abrió investigación a Silva tras recibir los informes de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, como informó Perú21, y el de lavado de activos Luz Taquire. Ambas magistradas recogieron las declaraciones de la empresaria y colaboradora eficaz Karelim López.

Además, según el documento al que accedió Perú21, el titular del Ministerio Público requirió 9 meses de impedimento de salida del país para los congresistas de Acción Popular conocidos como ´Los Niños´. Es decir contra: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Ilich López y Darwin Espinoza.

En el caso de los legisladores, se les investiga por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal, la presunta red criminal que lideraría Silva se habría tejido desde el 2021, al asumir el MTC, tras designar a funcionarios públicos en puestos claves de Provías Descentralizado, a fin de contar con personas de su confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas.

Asimismo, los parlamentarios de la lampa tendrían una conexión con Roberto Aguilar Quispe, dueño de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y que habría ganado seis licitaciones junto a sus socias China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Rallway Tunel Group.

Silva en el Congreso

La mañana de este miércoles, Juan Silva se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, como parte de la investigación por las reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en Sarratea, Breña.

El exfuncionario rechazó haber entregado dinero a Pedro Castillo para la segunda vuelta de los comicios presidencial 2021, tal y como se escucha en un presunto audio difundido donde se escucha al prófugo exsecretario general Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva.

“(¿Usted ha realizado aportes a la campaña de Pedro Castillo en segunda vuelta?) Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún solo ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió Silva.