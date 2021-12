El audio tendría como participantes a Lisbeth Huamán, exdirectora de la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al ex jefe de gabinete de asesores del MTC, Anatoly Bedriñana. Además se menciona a la exviceministra de Transportes, Verónica Cáceres.

Según un documento del MTC, “las personas aludidas (en los audios), Verónica Cáceres, ex viceministra de Transportes, y Lizbeth Huamán, ex directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, ya no laboran en el MTC”; sin embargo, Cáceres aseguró no fue despedida por ese motivo.

En sus redes sociales, la exviceministra de Transportes manifestó que debido a la labor que venía desempeñando “en aras de erradicar la corrupción” solicitó en forma documentada una auditoría general al órgano de control interno del MTC “lo cual al parecer generó incomodidades y mi salida posterior del cargo”, dijo.

Respecto al audio difundido, afirma desconocer el tema y apelativos que utilizan para referirse a ella. Además comenta que hasta la fecha no se le ha aperturado ningún proceso de investigación tal y como dice el documento del MTC, el cual califica como “irresponsable y tendencioso”.

A la opinión Pública en general: Respecto a lo comunicado por el MTC del 05 de diciembre, sobre la existencia de un audio que involucra a mi persona en presuntos actos de corrupción, indico lo siguiente: pic.twitter.com/MmBTtJZimG — Verónica Cáceres Fernández (@Vero_CaceresF) December 5, 2021

Hasta el momento la otra parte (Lisbeth Huamán) no se ha pronunciado sobre el tema.

Durante el audio se puede escuchar a Lisbeth Huamán coordinando una comisión de 1.5% de un contrato en Provías Descentralizado el que ya habían pagado “por adelantado”, según confesó en la grabación la exdirectora de Monitoreo del MTC.

Incluso ella habla de elevar de puesto a ministra del MTC a Cáceres en caso “le pase algo a JS (ministro Juan Silva)”, de buscar “algún espacio en salud” para un desconocido y de una mujer que pide ser ministra.

Según informó el MTC ambas fueron separadas de sus cargos “como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción”. Huamán fue retirada el 9 de noviembre, mientras Cáceres el 23 del mismo mes y a ambas se les abrirá un proceso investigación.

“La actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometida en la lucha contra la corrupción y no permitirá que se manche el nombre de la institución con el accionar de malos elementos que confundieron sus funciones y responsabilidades cometiendo actos cuestionados por la ley”, señalaron pese a que el propio ministro es mencionado en los audios.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR