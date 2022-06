El congresista Héctor Acuña (Alianza para el Progreso) se pronunció respecto a la orden de detención preliminar que dictó el Poder Judicial en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien es investigado por presuntamente ser parte de una presunta red criminal al interior de dicho sector, que estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El parlamentario señaló que el ministro del Interior, Dimitri Senmache, tiene una responsabilidad política en este caso, debido a que la Policía Nacional del Perú (PNP) desconoce su paradero, cuando estaban vigilándolo desde días previos.

“El ministro no está actuando como debería actuar y tampoco la Policía porque si realmente lo tenían cercado y ya estaban vigilantes, no hay razón para que ahora el exministro no aparezca. Entonces hay una responsabilidad política”, declaró en diálogo con Canal N.

“(¿Podría ser pasible de una interpelación el ministro Senmache?) Claro, es posible y sería bueno llamarlo para que explique razones, motivos y circunstancias que se están dando”, agregó.

En ese sentido, cuestionó que siendo un caso tan “emblemático” no se tengan las precauciones adecuadas, pues aseguró que el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una pieza clave para las investigaciones de la Fiscalía.

Sobre Héctor Valer

Acuña Peralta también se refirió al caso del parlamentario Héctor Valer (Perú Democrático), quien fue detenido por la Policía Nacional (PNP) por una orden de requisitoria que tenía en su contra por el presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente - contaminación ambiental.

“Hay personajes que no deben estar en política, que no deben estar en el Congreso, y lo están. Significa que los partidos políticos no hacen los filtros, no seleccionan a personas que nos van a representar, por eso es que estamos viendo detenciones”, dijo.

