Juan Sheput: "Si Vizcarra postulaba a una elección sacaba el 1% o 2%"

Tras el primer discurso presidencial de Martín Vizcarra , el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput , consideró que le faltó agradecer a Pedro Pablo Kuczynski .

"Él tiene que reconocer que el 83% del país, según una encuesta, no lo conoce, era un NN, si postulaba a una elección sacaba un 1% o 2%", afirmó en declaraciones a Perú21.

Para Juan Sheput, el ahora jefe de Estado debe ser agradecido con quien le permitió llegar hasta donde está en estos momentos, pues "eso era lo mínimo que se esperaba".

Indicó que estas declaraciones son a título personal, y que está dispuesto a aceptar las consecuencias de las mismas.

Por otro lado, Sheput consideró que el discurso de Vizcarra fue "discreto, mediano, propio de una transferencia".

"A mí no me ha impresionado, este discurso me pareció burocrático", resaltó el legislador.