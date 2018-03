Juan Sheput sería de la oposición si Vizcarra asume la presidencia

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, manifestó que si se llega a dar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra asuma el cargo, él se pasaría a la oposición.

"Por su puesto (que pasaría a ser posición) en una situación como esa indiscutiblemente hay un nuevo oficialismo y ese oficialismo va a ser el 'aprofujimorismo' o sea que se preparen aquellos que quieren el cambio de gobierno para eso", afirmó en Canal N.

En ese sentido, manifestó que Fuerza Popular (FP) no tendría que esperar hasta 2021 para ser gobierno, pues lo haría a través de la presencia de Martín Vizcarra.

No obstante, Juan Sheput señaló que no ve en el horizonte la posibilidad de que el jefe de Estado sea vacado porque no hay fundamentos para que esto suceda.

La moción para debatir la vacancia fue aprobada el jueves con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Esto se discutirá el 22 a las 10 de la mañana.