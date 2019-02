Juan Sheput será presidente de la Comisión Política de Peruanos por el Kambio

El legislador oficialista Juan Sheput confirmó a Perú21 que será el presidente de la Comisión Política de Peruanos por el Kambio (PpK), partido con el que postuló al Congreso de la República.

"Estoy esperando, como se los anticipé hace mucho tiempo, a que se cambie el nombre del partido. No creo en los “ismos” 'alanismo', 'toledismo', 'humalismo', y todo aquello que signifique caudillismo como sus logos tipo PpK. No significa en absoluto descortesía con (el ex mandatario) Pedro Pablo Kuczynski, sino con una pésima costumbre", explicó a este diario.

Después de ese cambio, el legislador se inscribirá en la agrupación política y, a partir de ese momento, asumirá la presidencia de la Comisión Política. "Lo fundamental es que creo en los partidos", aseguró.

Sheput anuncia esta postura luego de que parlamentarios de PpK comunicaran de su renuncia al referido partido, aunque permanecen como miembros de la bancada. El primero en dar un paso al costado en la agrupación fue Jorge Meléndez.

Posteriormente hicieron lo mismo los congresistas Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, y Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética.

La decisión de Sheput fue saludada por el congresista Gilbert Violeta, quien se mantiene como militante del partido.

" Juan Sheput es uno de los mejores políticos de este tiempo y un muy destacado congresista. Será un honor tenerlo como presidente de la Comisión Política del partido. Nuevo nombre y nuevo símbolo es apenas el inicio de la refundación partidaria", escribió en su cuenta de Twitter.