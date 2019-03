La no reelección parlamentaria "es una de las razones" por las que dejé el oficialismo, sostiene Sheput

El congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) reveló este domingo que una de las razones por las cuales se apartó del oficialismo fue por el impulso que el Gobierno de Martín Vizcarra le dio a la propuesta de no reelección parlamentaria en el referéndum el 9 de diciembre pasado.

"Desde el primer día estoy convencido de que se le ha hecho un tremendo daño al país, y es más es una de las razones por las que me alejé del Gobierno, al impulsar la no reelección solamente por la odiosidad a un grupo de parlamentarios, así no se hacen reformas", sostuvo en una entrevista con el programa "Agenda Política" en Canal N.

En esa línea, Sheput cuestionó que Martín Vizcarra no haya planteado estas propuestas de reforma política planteadas por la Comisión de Alto Nivel antes del referéndum. Sin embargo, consideró que las mismas son un "elemento interesante para el debate de ideas".

"El presidente [con la reforma] ha puesto la carreta delante de los caballos. Primero dijo bicameralidad no. Planteó la necesidad de que no hubiera bicameralidad y también no a la reelección y ahora, con el contenido de todo lo que se está planteando en la Reforma Política por los especialistas, pues se ven las complejidades de reducir estos temas a un sí o a un no", señaló.

"Como elemento para el debate de ideas [las reformas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política] me parece interesante. Este es un buen momento para poder discutir todo esto y ver qué es lo que más le conviene al país", manifestó.

Finalmente, indicó que las propuestas de reforma no resuelven "el gran problema del país", que para el legislador es "el presidencialismo ambiguo".

"Nosotros tenemos un primer ministro que no es elegido por el Congreso y lleva la categoría de premier. Tenemos una situación ambigua que no resuelve el problema, por eso a veces hay tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo porque no se sabe si es presidencialismo o parlamentarismo", manifestó.