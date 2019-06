Juan Sheput se queda sin bancada tras renuncias en Concertación Parlamentaria

Concertación Parlamentaria (CP) se queda sin miembros. Cuatro legisladores que integraban esa bancada, liderada por el parlamentario Juan Sheput, renunciaron sorpresivamente y se agruparon para formar el bloque de Acción Republicana.

Los renunciantes son los congresistas Pedro Olaechea, Julio Rosas, Marita Herrera y Sonia Echevarría, quien recién ayer se había incorporado a CP. Para completar los cinco miembros necesarios, los congresistas lograron integrar a Nelly Cuadros, que también ayer renunció a Fuerza Popular.

De esta manera, Concertación Parlamentaria se quedó sin los integrantes necesarios para mantenerse como bancada. Jorge Castro, Salvador Heresi, Juan Sheput y Gilbert Violeta son ahora no agrupados.

Al respecto, Sheput manifestó a Perú21 su sorpresa por estas repentinas salidas. Indicó que una de las cuestiones que incomodaba a su excolegas era que él elaboró el informe que recomendó la destitución e inhabilitación del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"El informe Chávarry a ellos les incomodaba (...) en el Pleno de hoy no querían hacer quorum, a pesar de eso se había llegado a un acuerdo, pero más que disolución siento esto como una liberación, me siento profundamente aliviado porque uno como vocero debe defender posiciones en las que uno no cree", declaró.

A través de un comunicado, CP comunicó que se disuelve y saludó la composición de Acción Republicana. Además, hace mención al partido Contigo -al que pertenecen Heresi, Violeta y Sheput- al que se deseó "lo mejor".

Esto sucede el mismo día en que el premier Salvador del Solar asistirá al Congreso para plantear la cuestión de confianza.