Juan Sheput: "Si el presidente está incómodo por qué no se reúne con nosotros"

Al vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput , no le gustaron las declaraciones de su colega Jorge Meléndez , quien reveló la incomodidad del presidente Martín Vizcarra por las críticas recibidas de algunos miembros del bloque.,

Meléndez, además, confirmó que el jefe de Estado se reunió con un grupo de legisladores provincianos sin conocimiento de los otros integrantes de la bancada.

Frente a esta situación, Sheput replicó: "Si (el presidente) está incómodo por qué no se reúne con nosotros y por qué se reúne con un pequeño grupo, (...) pues no se puede dar el caso de que se reúna solo con un sector de la bancada y no le comunique a otro sector".

"No creo que le guste (al presidente) las reuniones clandestinas. No olvidemos que ya se decía que se había reunido en el proceso de vacancia (de Pedro Pablo Kuczynski ) con el fujimorismo, él lo negó, yo le creo. No entiendo por qué en esta oportunidad se reúne con un grupo de militantes de Peruanos por el Kambio y no con otro, sabiendo que existe incomodidad por la ausencia de fluidez en ese tipo de reuniones", manifestó.

VILLANUEVA ES EL RESPONSABLE

Pero eso no fue todo. Sheput también responsabilizó al premier César Villanueva de toda esta situación.

"Creo que más que el premierVillanueva , que creo es el gran responsable de todo este malestar existente, no solo Peruanos por el Kambio sino la sociedad espera que se sincere la situación, que el señor (César) Villanueva está muy cercano al fujimorismo; ese es el asunto de fondo", recalcó.

Y como para no dejar dudas de su fastidio ante esta situación, Sheput agregó lo siguiente: "Si el señor Vizcarra y el premier Villanueva quieren acercarse al fujimorismo y hacer del fujimorismo la bancada oficialista, articular con ellos, coordinar con ellos, tenerlos como enlace en el Parlamento están en todo su derecho, pero que lo sinceren. Lo que no se puede hacer es que por un lado se hace la finta, se invita a Peruanos por el Kambio , se invita un tecito, una sopita y mientras van caminando por El Cordano ya están invitando a Fuerza Popular ; esas cosas no se hacen, significa actuar mal, mis colegas actúan de buena fe, acuden a Palacio, pero apenas salen levantan el teléfono: 'Amigos de Fuerza Popular, les toca a ustedes'; eso se tiene que sincerar, no puede continuar", declaró en RPP.