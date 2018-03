Juan Sheput , congresista oficialista de Peruanos por el Kambio , se pronunció sobre la aguda crisis política que afronta el gobierno ante la difusión de videos en los cuales se intenta comprar congresistas para que voten en contra de la vacancia que se debería debatir mañana.

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio reconoció en RPP que "en estos momentos estamos pasando por un momento difícil", pero se debe contribuir a un nuevo clima político.

Sheput dijo que es cierto que el presidente Kuczynski debe de dar explicaciones, ya que hay un cúmulo de hechos que los han llevado a esta situación.

El parlamentario fue enfático en decir que se queda en Peruanos por el Kambio y que no votará por la vacancia, si esta se da. Añadió que "la vacancia tiene que ver directamente con Lava Jato".

Sheput terminó su pronunciamiento indicando que su bancada sabe su punto de vista. "Me quedaré ahí, porque debemos asumir la responsabilidad de lo que sucede con el partido que me trajo al Congreso, no me rasgaré las vestiduras", concluyó el vocero alterno de PpK.