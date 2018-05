Juan Sheput pide que se consoliden proyectos sobre bicameralidad

Tras conocerse que desde este martes la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Úrsula Letona , iniciará el debate para el retorno de la bicameralidad sin la propuesta del Ejecutivo, el oficialista Juan Sheput acusó que dicho grupo “no sabe cómo emprender una reforma” porque solo está dando “parches aislados”.

“Los proyectos están encarpetados hace casi 2 años, y ahora le exigen al presidente Vizcarra que presente el suyo. En lugar de exigir, ¿por qué no presentan una fórmula como consecuencia de la consolidación de los textos recibidos?”, dijo a Perú21.

También aseguró que el jefe de Estado “quiere una propuesta más integral”, y que no solo habló de que el Legislativo vuelva a tener dos cámaras.

“Él habló de varios temas, y me parece bien que el presidente diga que después de 28 de julio va a presentar algo más general y no parcial”, añadió.

Además, manifestó que debatir dicha materia “de manera aislada” no soluciona el problema de la estructura política. “Lamentablemente esta es la peor Comisión de Constitución de los últimos tiempos”, anotó.

"REFORMA ES IMPORTANTE"



De otro lado, Letona declaró a este diario que pese a que hay discrepancias sobre este tema, “eso no puede significar que no se discuta algo tan importante”.

“En el cronograma que aprobamos en la Comisión de Constitución esto está como una de las reformas constitucionales más importantes”, precisó la fujimorista.

Asimismo, dijo esperar que el mandatario Vizcarra presente su proyecto. “Supongo que una vez que nosotros tengamos avanzada la discusión, el Poder Ejecutivo podrá presentar sus aportes”, indicó.

Por último, la legisladora explicó que cada bancada podrá invitar, a Constitución, a expertos para debatir el posible retorno a la bicameralidad.

TENGA EN CUENTA



- En 1993, el ex presidente Alberto Fujimori instauró la unicameralidad. Dicho sistema había sido implementado solo en dos oportunidades: 1823-1826 y 1867-1920.



- El último periodo en que el país tuvo dos cámaras fue entre 1920 y 1992.



- Una de las propuestas que se debatirán es la de Alberto de Belaunde (No Agrupado), que propone 220 integrantes. Otros legisladores plantean que las nuevas cámaras tengan 130 diputados y 60 senadores.