Juan Sheput: "Pablo de la Flor debe ser más responsable con lo que habla" [Entrevista]

Luego de que un grupo de gobernadores regionales pidieran que Pablo de la Flor, director de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, sea separado del cargo, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, pidió al funcionario que tenga más cuidado con sus palabras.

Se está pidiendo que se evalúe la permanencia de Pablo de la Flor por responsabilizar a los gobiernos regionales en la demora en los avances de trabajo por El Niño costero.

​-Lo que han dicho los gobernadores regionales es una respuesta a lo que ha dicho Pablo de la Flor, que debe ser más responsable con lo que habla. Ahí la responsabilidad directa es del señor De la Flor por haber señalado cosas que no se condice con la realidad.

¿A qué se refiere exactamente?

-Al trasladarle la culpa a los gobernadores regionales.

¿Cree que hay lentitud en el proceso de reconstrucción?

-Yo tengo una posición clarísima y la sabe la premier (Mercedes Aráoz) en relación al señor Pablo de la Flor, pero prefiero dejarlo ahí, pero eso lo saben perfectamente en el gobierno. En todo caso, lo que están haciendo los gobiernos regionales es claramente una reacción a lo que dijo él, debe ser más responsable con sus declaraciones.

¿El proceso de reconstrucción podría estar más avanzado? Hay personas que aún viven en carpas.

-El problema es más complejo, tiene que ver con diversas cosas por eso es que inclusive se está pidiendo delegación de facultades para acelerar proyectos. El tema es más amplio.

Hablando de facultades, parece que no hay un buen ánimo para otorgarlas.

​-Si los opositores no quieren delegar facultades es porque no les importa la reactivación económica, ni lo que sucede con las personas afectadas por el Fenómeno de El Niño. La oposición plantea su negativa priorizando lo político.

Javier Velásquez Quesquén señala que no se puede pedir en cada cambio de gabinete.

-La delegación de facultades no está en función del cambio de gabinete, sino por necesidad. Lo que está mal es negarse sin haber escuchado.

¿Hay necesidad de pedirlas en estos momentos?

-Las facultades se tienen que pedir por la lentitud del Parlamento de procesar leyes.